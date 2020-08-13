Грибаускайте назвала Лукашенко диктатором с кровавыми руками и призвала уйти
Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Лукашенко уйти с поста. Она назвала его диктатором с кровавыми руками и призвала уйти.
Диктатор с кровавыми руками #LukashenkoLeaveNow. Так Грибаускайте написала о Лукашенко в своем твиттере и поставила соответствующий хэштег.
К теме Тихановскую поставили перед трудным выбором в Беларуси, – МИД Литвы
Грибаускайте также добавила: Лукашенко сам сделал себе судьбу – у него нет будущего на белорусской земле.
Соответствующий хэштег уже распространен в тысяче постов в твиттере, а лозунг "Лукашенко уходи!" – один из ведущих во время протестов.
Протесты в Беларуси и Литва
- Президенты Литвы и Польши – одни из первых, кто осудил силовой разгон демонстрантов в первый день протестов, 9 августа. Они призвали воздержаться от насилия и предоставить людям право на демократические выборы.
- Более того, именно в Литву через день после начала протестов выехала оппозиционная кандидатка и конкурентка Лукашенко Светлана Тихановская: там ей предоставили убежище.
- Что касается этого, то МИД Литвы заявил: белорусская власть поставили Светлану Тихановскую перед выбором: покинуть страну или другие не очень удобные варианты.
- Также Литва выступает за введение санкций против Беларуси: это предложение государство будет выдвигать в ЕС.