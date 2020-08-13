Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Лукашенко уйти с поста. Она назвала его диктатором с кровавыми руками и призвала уйти.

Диктатор с кровавыми руками #LukashenkoLeaveNow. Так Грибаускайте написала о Лукашенко в своем твиттере и поставила соответствующий хэштег.

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Грибаускайте также добавила: Лукашенко сам сделал себе судьбу – у него нет будущего на белорусской земле.

Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil — Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) August 13, 2020

Соответствующий хэштег уже распространен в тысяче постов в твиттере, а лозунг "Лукашенко уходи!" – один из ведущих во время протестов.

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