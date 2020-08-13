Грібаускайте назвала Лукашенка диктатором з кривавими руками і закликала піти геть
Колишня президентка Литви Даля Грібаускайте закликала Лукашенка піти з посади. Вона назвала його диктатором з кривавими руками і закликала піти.
Диктатор з кривавими руками #LukashenkoLeaveNow. Так Грібаускайте написала про Лукашенка у своєму твіттері і поставила відповідний хештег.
До теми Тихановську поставили перед важким вибором у Білорусі, – МЗС Литви
Грібаускайте також додала: Лукашенко сам зробив собі долю – йому немає майбутнього на білоруській землі.
Відповідний хештег вже поширений у тисячі постів у твіттері, а гасло "Лукашенко йди!" – одне з провідних під час протестів.
Протести у Білорусі і Литва
- Президенти Литви і Польщі – одні з перших, які засудили силовий розгін демонстрантів у перший день протестів 9 серпня. Вони закликали утриматися від насилля і надати людям право на демократичні вибори.
- Ба більше, саме до Литви через день після початку протестів виїхала опозиційна кандидатка і конкурентка Лукашенка Світлана Тихановська: там їй надали притулок.
- Щодо цього, то МЗС Литви заявило: білоруська влада поставила Світлану Тихановську перед вибором: покинути країну або інші не дуже зручні варіанти.
- Також Литва виступає за введення санкцій проти Білорусі: цю пропозицію держава висуватиме у ЄС.