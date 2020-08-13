Колишня президентка Литви Даля Грібаускайте закликала Лукашенка піти з посади. Вона назвала його диктатором з кривавими руками і закликала піти.

Диктатор з кривавими руками #LukashenkoLeaveNow. Так Грібаускайте написала про Лукашенка у своєму твіттері і поставила відповідний хештег.

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Грібаускайте також додала: Лукашенко сам зробив собі долю – йому немає майбутнього на білоруській землі.

Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil — Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) August 13, 2020

Відповідний хештег вже поширений у тисячі постів у твіттері, а гасло "Лукашенко йди!" – одне з провідних під час протестів.

Протести у Білорусі і Литва