Грибной сезон открыт: несмотря на то, что сейчас только начало июня, люди начинают ходить на "тихую охоту". На что стоит обратить внимание, чтобы не отравиться тем, что собрали – читайте дальше.

Первые грибы появляются еще в мае-июне. Это – обычное явление, пояснил в утреннем шоу на 24 канале Юрий Соломченко, представитель грибов на Прикарпатье.

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По его словам, сначала в мае вырастают саркосцифы. Впоследствии – дубовики, белые грибы, мухоморы. Стоит подчеркнуть, что урожай белых грибов сейчас небольшой – можно насобирать 10-15 штучек, то есть 1-2 килограмма.

"То есть это не массовость, можно собирать для себя, не на промышленный сбор, он уже будет осенью", – подчеркнул Соломченко.

Как подготовиться к безопасному грибному сезону

Соломченко подчеркнул: не важно начинающий ты или нет: нужно открыть книгу и изучить, какие грибы можно собирать. Ведь ядовитых не так уж и много, всего 3-5%.

Есть очень опасные. Например, бледная поганка – это мухомор. Если вы сумеете ее отличить от сыроежки или похожих грибов, то уже будете на 70% в безопасности. Она самая опасная, могут быть летальные последствия. А от других – интоксикация,

– объяснил грибник.

И добавил, что сейчас для смартфонов есть специальные приложения, которые помогут идентифицировать грибы, которые вы собрали. Программа не гарантирует 100% точности, но опасные грибы в подавляющем большинстве случаев сможет отличить.

Важно! Если вы собираете грибы в загрязненных экологических районах, их нужно проваривать не менее 40 минут. Это нужно делать, чтобы открылись поры и оттуда выпали тяжелые металлы, которые они впитали в себя из окружающей среды.

Советы от Юрия Соломченко: смотрите видео