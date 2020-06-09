Грибний сезон відкриий: попри те, що зараз лише початок червня, люди починають ходити на "тихе полювання". На що варто звернути увагу, аби не отруїтися тим, що зібрали – читайте далі.

Перші гриби з'являються ще в травні – червні. Це – звичайне явище, пояснив у ранковому шоу на 24 каналі Юрій Соломченко, представник грибів на Прикарпатті.

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За його словами, спочатку в травні виростають зморшки, саркосцифи. Згодом – дубовики, білі гриби, мухомори. Варто підкреслити, що врожай білих грибів зараз невеликий – можна назбирати 10 – 15 штучок, тобто 1 – 2 кілограми.

"Тобто це не масовість, можна збирати для себе, не на промисловий збір, він вже буде восени", – наголосив Соломченко.

Як підготуватись до безпечного грибного сезону

Соломченко підкреслив: не важливо – початківець ти чи ні: потрібно відкрити книжку та вивчити, які гриби можна збирати. Адже отруйних є не так вже й багато, лише 3 – 5%.

Є дуже небезпечні. Наприклад, бліда поганка – це також мухомор. Якщо ви зумієте її відрізнити від сироїжки чи схожих грибів, то вже будете на 70% у безпеці. Вона найнебезпечніша, можуть бути летальні наслідки. А від інших – інтоксикація,

– пояснив грибник.

Й додав, що зараз для смартфонів є спеціальні додатки, які допоможуть ідентифікувати гриби, які ви зібрали. Програма не гарантує 100% точності, але небезпечні гриби у переважній більшості випадків зможе відрізнити.

Важливо! Якщо ви збираєте гриби у забруднених екологічних районах, їх потрібно проварювати щонайменше 40 хвилин. Це потрібно робити, аби відкрилися пори і звідти випали важкі метали, які вони ввібрали у себе з навколишнього середовища.

Поради від Юрія Соломченка: дивіться відео