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      Гриценко видит премьер-министром Садового: комментарий политолога

      Актуальное интервью 9 Читати новину українською

      О команде Гриценко и о том, что он видит премьер-министром Садового, а также о рейтингах и итогах президентской кампании – рассказал политический эксперт Андрей Юсов в прямом эфире 24 канала.

      Почему другие кандидаты не присоединяются к демократическим силам

      – К сожалению, не приходится говорить, что Смешко или Бессмертный на сегодня – это самостоятельные политические фигуры, ни один из них не борется реально за выход во второй тур.

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      – Таким поведением, когда они не захотели договариваться с другими кандидатами в президенты, политики играют против демократической позиции, а следовательно, фактически в пользу кандидата от власти.

      – Мы можем констатировать, что примерно 30 из 39 возможных кандидатов в президенты имеют рейтинг менее одного процента. И Роман Бессмертный сегодня находится в этой когорте. Я думаю, что его помощь, вклад в объединенную победу демократических сил, была бы значительной. Этим он не дает своим избирателям настоящую альтернативу, которая может быть победной.

      О команде Гриценко

      – Одно из ключевых обвинений против Анатолия Гриценко от его оппонентов было то, что он не может объединять вокруг себя людей. Но, собственно, в течение последних нескольких месяцев получилось так, что именно в его команде представлен широчайший круг политических партнеров, и общественных организаций.

      Крупнейшим элементом этой кампании было соглашение между Садовым и Гриценко. То, что два таких значительных политика продемонстрировали, что могут договариваться и уступать друг другу ради перспективы страны – это действительно важно.

      – Гриценко на сегодня едва ли не единственный, кто публично продемонстрировал свою команду кандидатур на предстоящие 5 должностей, которые зависят от позиции президента. Чего не сделали другие кандидаты в президенты, которые часто и критиковали Гриценко.

      Отметим, что Гриценко предлагает определенных политиков на будущие должности. В частности народного депутатка Светлану Залищук на должность министра иностранных дел, а заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе на должность генпрокурора Украины. На пост главы СБУ – кандидата юридических наук Виктора Трепака, а на пост министра обороны – полковника запаса Ивана Апаршина. Главой Нацбанка Гриценко предложил профессора Александра Савченко. 23 марта стало известно, что на посту премьер-министра Гриценко видит мэра Львова Андрея Садового.

      Гриценко та Садовий
      Андрей Садовый и Анатолий Гриценко

      – Гриценко очень корректно сформулировал свое заявление относительно Садового. Понятно, что сразу после президентских выборов начинается парламентская кампания. Новому президенту потребуется поддержка и мощная коалиция в парламенте для проведения реформ. Опыт предыдущей парламентской кампании продемонстрировал, что у общества есть ожидания касательно фамилии премьер-министра.

      Это пожелание, а не обещание. Это стратегия для реализации программы объединенной оппозиции, а также важный сигнал для проевропейского демократического избирателя в Украине.

      – Что касается Светланы Залищук, то Гриценко сказал, что единственный ее недостаток – это ее молодость. Однако она имеет большой опыт работы как в общественном секторе, так и в дипломатической среде. Она выглядит вполне конкурентной.

      - Относительно Давида Сакварелидзе - это вполне адекватное публичное предложение человека, который продемонстрировал нулевую толерантность к коррупции. Мы не имеем к нему никаких претензий, он уже находился на высоких должностях в прокуратуре. То есть это сильное кадровое решение, потому что человек готов бороться с коррупцией в Украине, уже имеет в этом определенный опыт и является публичной фигурой. Мне кажется, что это удачное решение.

      О рейтингах кандидатов

      – Есть опыт кампании 2012 года, например. "Самопомич" показала тогда значительно лучший результат, чем ей прогнозировали, а "Удар" – наоборот, хуже. В 2014 году "Народный фронт" совершил скачок буквально в последние дни кампании, едва не опередив БПП.

      Поэтому безусловно, изменения могут происходить. Особенно в такой активной и динамичной избирательной кампании, какой является украинская. Ведь кроме политического компонента в ней есть еще дипломатический, международный, правовой и тому подобное.

      – По поводу социологии. Надо учитывать ее, но одновременно учитывать, что там возможны влияния. Нужно делать осознанный выбор, анализировать жизненный путь кандидата и его команды, ознакомиться с программами претендентов на президентское кресло, а главное – идти на выборы.

      О президентских выборах

      – За выход во второй тур борются 4-5 кандидатов: Порошенко, Гриценко, Тимошенко, Зеленский и Бойко. Другие кандидаты участвуют в кампании с другими целями и задачами. Кто-то с прицелом на парламентскую кампанию, многие же выполняют функции технических кандидатов.

      – Разрыв в пределах вышеупомянутой пятерки небольшой. Можно сказать, что в пределах погрешности. Поэтому каждый голос очень важен. Мобилизационная кампания, которая происходит сейчас со стороны сил демократической оппозиций – это правильный посыл избирателям.

      – Очень не хотелось бы, чтобы во втором туре мы выбирали только против кого голосовать. Такой риск есть. Есть разные варианты второго тура. По результатам международного исследования, украинцы возглавили список стран с наибольшим недоверием к власти. Уровень недоверия к действующему главе государства – 69%, антирейтинг – 50%. Это очень высокие показатели.

      Если во второй тур выйдут Порошенко и Зеленский, разрыв между ними может составлять более 20%. Это откровенное голосование против. Шансов победить известного шоумена нет. И наоборот, наименьший разрыв с Анатолием Гриценко, у него же и самый маленький уровень антирейтинга и недоверия.

      – Это означает, что демократическая оппозиция таким образом может мобилизовать дополнительных сторонников вокруг позитивной программы, а не только протестных настроений.

      – Серьезные политические деятели не должны гоняться друг за другом и устраивать стычки. Очень важно, чтобы избирательная кампания в Украине прошла спокойно. Основная задача кандидатов в президенты: дать украинцам чувство уверенности в завтрашнем дне. Что в стране будет порядок, будет борьба с коррупцией, судебная реформа, не будет мародерства и тех элементов, которые сдерживают развитие страны.

      Об обвинениях Гриценко в хищении в армии

      – Эти обвинения ничем не подкреплены. На днях Марк Цукерберг (основатель социальной сети Facebook – ред. 24 канал) открыл доступ к данным, сколько политики тратят на рекламу разнообразных сообщений. Оказывается, что на рекламные посты против кандидата от демократической оппозиции Гриценко было потрачено несколько сотен тысяч долларов.

      – Последние журналистские расследования перевернули ситуацию, которая касается коррупции в оборонной сфере, и привлекли внимание к настоящему. Выяснилось, что коррупция в оборонке есть даже в период войны, это уже называется мародерством.

      Больше – смотрите в видео.

      Больше о кандидатах в президенты смотрите здесь.
      Материалы о недвижимости кандидатов в президенты можно узнать здесь.

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      Теги: Новости Украины Андрей Садовой Анатолий Гриценко Выборы Президента 2019 Садовый и Гриценко объединились Новости политики
      Источник: 24 канал
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