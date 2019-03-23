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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Гриценко бачить прем'єр-міністром Садового: коментар політолога

      Актуальне інтерв'ю 287 Читать новость на русском

      Про команду Гриценка та те, що він бачить прем'єр-міністром Садового, а також про рейтинги та підсумки президентської кампанії – розповів політичний експерт Андрій Юсов у прямому ефірі 24 каналу.

      Чому інші кандидати не приєднуються до демократичних сил

      – На жаль, не доводиться говорити, що Смешко чи Безсмертний на сьогодні – це самостійні політичні фігури, жоден з них не бореться реально за вихід до другого туру.

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      – Такою поведінкою, коли вони не захотіли домовлятися з іншими кандидатами у президенти, політики грають проти демократичної позиції, а відтак, фактично на користь кандидата від влади.

      – Ми можемо констатувати, що приблизно 30 із 39 можливих кандидатів у президенти мають рейтинг менше одного відсотка. І Роман Безсмертний сьогодні знаходиться в цій когорті. Я думаю, що його допомога, внесок в об'єднану перемогу демократичних сил була б значною. Цим він не дає своїм виборцям справжньої альтернативи, яка може бути переможною.

      Про команду Гриценка

      – Один із ключових закидів проти Анатолія Гриценка від його опонентів було те, що він не може об'єднувати навколо себе людей. Але, власне, протягом останніх кількох місяців вийшло так, що саме в його команді представлено найширше коло і політичних партнерів, і громадських організацій.

      Найбільшим елементом цієї кампанії була угода між Садовим та Гриценком. Те, що два таких значних політики продемонстрували, що можуть домовлятися і поступатися один одному заради перспективи країни – це справді важливо.

      – Гриценко на сьогодні чи не єдиний, хто публічно продемонстрував свою команду кандидатур на майбутні 5 посад, які залежать від позиції президента. Чого не зробили інші кандидати у президенти, які часто і критикували Гриценка.

      Зазначимо, що Гриценко пропонує певних політиків на майбутні посади. Зокрема народну депутатку Світлану Заліщук на посаду міністра закордонних справ, а заступника генпрокурора Давіда Сакварелідзе на посаду генпрокурора України. На пост голови СБУ – кандидата юридичних наук Віктора Трепака, а на пост міністра оборони – полковника запасу Івана Апаршина. Главою Нацбанку Гриценко запропонував професора Олександра Савченка. 23 березня стало відомо, що на посту прем'єр-міністра Гриценко бачить мера Львова Андрія Садового.

      Гриценко та Садовий
      Андрій Садовий та Анатолій Гриценко

      – Гриценко дуже коректно сформулював свою заяву щодо Садового. Зрозуміло, що одразу після президентських виборів починається парламентська кампанія. Новому президенту буде потрібна підтримка й потужна коаліція в парламенті для втілення реформ. Досвід попередньої парламентської кампанії продемонстрував, що у суспільства є очікування щодо прізвища прем'єр-міністра.

      Це побажання, а не обіцянка. Це стратегія для реалізації програми об'єднаної опозиції, а також важливий сигнал для проєвропейського демократичного виборця в Україні.

      – Щодо Світлани Заліщук, то Гриценко сказав, що єдина її вада – це її молодість. Проте вона має великий досвід роботи як в громадському секторі, так і в дипломатичному середовищі. Вона виглядає цілком конкурентною.

      – Щодо Давіда Сакварелідзе – це цілком адекватна публічна пропозиція людини, яка продемонструвала нульову толерантність до корупції. Ми не маємо до нього жодних претензій, він вже перебував на високих посадах в прокуратурі. Тобто це сильне кадрове рішення, бо людина готова боротися з корупцією в Україні, вже має в цьому певний досвід та є публічною фігурою. Мені здається, що це вдале рішення.

      Про рейтинги кандидатів

      – Є досвід кампанії 2012 року, наприклад. "Самопоміч" показала тоді значно кращий результат, ніж їй прогнозували, а "Удар" – навпаки, гірший. У 2014 році "Народний фронт" здійснив стрибок буквально в останні дні кампанії, ледь не випередивши БПП.

      Тож безумовно, зміни можуть відбуватися. Особливо в такій активній та динамічній виборчій кампанії, яка є українська. Адже окрім політичного компонента у ній є ще дипломатичний, міжнародний, правовий тощо. 

      – Щодо соціології. Треба зважати на неї, але водночас враховувати, що там можливі впливи. Потрібно робити свідомий вибір, аналізувати життєвий шлях кандидата та його команди, ознайомитися з програмами претендентів на президентське крісло, а головне – йти на вибори.

      Про президентські вибори 

      – За вихід до другого туру змагаються 4-5 кандидатів: Порошенко, Гриценко, Тимошенко, Зеленський та Бойко. Інші кандидати беруть участь у кампанії з іншими цілями та завданнями. Хтось з прицілом на парламентську кампанію, чимало ж виконують функції технічних кандидатів.

      – Розрив у межах вищезгаданої п'ятірки невеликий. Можна сказати, що у межах похибки. Тому кожен голос є дуже важливий. Мобілізаційна кампанія, яка відбувається зараз з боку сил демократичної опозицій – це правильний посил виборцям.

      – Дуже не хотілося би, щоб у другому турі ми вибирали лише проти кого голосувати. Такий ризик є. Є різні варіанти другого туру. За результатами міжнародного дослідження, українці очолили список країн з найбільшою недовірою до влади. Рівень недовіри до чинного глави держави – 69%, антирейтинг – 50%. Це дуже високі показники.

      Якщо у другий тур вийдуть Порошенко та Зеленський, розрив між ними може складати понад 20%. Це відверте голосування проти. Шансів перемогти відомого шоумена немає. І навпаки, найменший розрив з Анатолієм Гриценком, у нього ж і найменший рівень антирейтингу та недовіри.

      – Це означає, що демократична опозиція таким чином може мобілізувати додаткових прихильників навколо позитивної програми, а не лише протестних настроїв.

      – Серйозні політичні діячі не мають ганятися один за одним й влаштовувати сутички. Дуже важливо, щоб виборча кампанія в Україні відбулася спокійно. Основне завдання кандидатів у президенти: дати українцям відчуття впевненості у завтрашньому дні. Що в країні буде порядок, буде боротьба з корупцією, судова реформа, не буде мародерства та тих елементів, які стримують розвиток країни.

      Про звинувачення Гриценка у розкраданні в армії

      – Ці звинувачення нічим не підкріплені. Днями Марк Цукерберг (засновник соціальної мережі Facebook – ред. 24 канал) відкрив доступ до даних, скільки політики витрачають на рекламу різноманітних дописів. Виявляється, що на рекламні пости проти кандидата від демократичної опозиції Гриценка було витрачено декілька сотень тисяч доларів. 

      – Останні журналістські розслідування перевернули ситуацію, яка стосується корупції в оборонній сфері, й привернули увагу до сьогодення. З'ясувалося, що корупція в оборонці є навіть у період війни, це вже називається мародерством.

      Більше – дивіться у відео.

      Більше про кандидатів у президенти дивіться тут.
      Матеріали про нерухомість кандидатів у президенти можна дізнатися тут.

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Анатолій Гриценко Президентські вибори 2019 Садовий і Гриценко об'єдналися
      Джерело: 24 канал
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