Гриценко заявил, что объединится с Вакарчуком на предстоящих выборах
Лидер политической партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко предположил вероятность объединения усилий на предстоящих выборах в 2019 году с лидером группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.
Об этом Гриценко написал на своей странице в Facebook.
В своей публикации политик назвал музыканта "яркой творческой личностью, общественным деятелем, которому доверяют, и мнение которого уважают многие люди в Украине"
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Вы часто спрашиваете, знакомы ли, общаемся ли мы со Святославом Вакарчуком, будем ли объединять усилия на выборах? Мой ответ: да, потому что от объединения широкого круга порядочных людей сейчас зависит будущее страны,
– написал Гриценко.
Источник: 24 канал
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