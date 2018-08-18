Гриценко заявив, що об’єднається з Вакарчуком на майбутніх виборах

Лідер політичної партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко припустив ймовірність об'єднання зусиль на майбутніх виборах у 2019 році з лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.

Про це Гриценко написав на своїй сторінці у Facebook.

У своєму дописі політик назвав музиканта "яскравою творчою особистістю, громадським діячем, якому довіряють, і думку якого шанують багато людей в Україні"

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Ви часто питаєте, чи знайомі, чи спілкуємося ми зі Святославом Вакарчуком, чи будемо об’єднувати зусилля на виборах? Моя відповідь: так, бо від об’єднання широкого кола порядних людей зараз залежить майбутнє країни,

– написав Гриценко.