Гриценко заявив, що об’єднається з Вакарчуком на майбутніх виборах
Лідер політичної партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко припустив ймовірність об'єднання зусиль на майбутніх виборах у 2019 році з лідером гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.
Про це Гриценко написав на своїй сторінці у Facebook.
У своєму дописі політик назвав музиканта "яскравою творчою особистістю, громадським діячем, якому довіряють, і думку якого шанують багато людей в Україні"
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Ви часто питаєте, чи знайомі, чи спілкуємося ми зі Святославом Вакарчуком, чи будемо об’єднувати зусилля на виборах? Моя відповідь: так, бо від об’єднання широкого кола порядних людей зараз залежить майбутнє країни,
– написав Гриценко.
Джерело: 24 канал
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