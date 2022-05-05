Григорий Суркис, чтобы избежать проверок на границе, мог использовать дипломатический паспорт – СМИ

Народный депутат Григорий Суркис мог использовать дипломатический паспорт для пересечения границы во избежание осмотра и проверок пограничниками.

Известно, что если человек имеет дипломатический паспорт, это не предполагает осмотр вещей таможенниками. А также позволяет пройти паспортный контроль без очередей.

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Так, 1 мая 2022 года Григорий Суркис, который во время войны покинул Украину, вернулся в государство через пограничный пункт "Краковец", на границе с Польшей. Однако 4 мая снова уехал.

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что народные депутаты имеют право использовать дипломатический паспорт только для официальных командировок. А также, когда возвращаются, должны в течение 10 дней отдать диппаспорт на хранение в МИД.

Что известно о выезде Суркисов

Ссылаясь на собственные источники, "Украинская правда" сообщила, что Игорь и Григорий Суркисы уехали из Украины. Отмечают, что это сделали еще в начале войны.

По информации источника, Суркисы не декларировали наличные деньги на украинской таможне, но уже на венгерской границе сообщили, что имеют при себе суммарно 17,6 миллиона долларов. Президент Динамо выехал на бронированном автомобиле Maybach S650 (стоимость около 700 тысяч долларов).

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении инспекторов таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни. Все потому, что они без проверки пропустили через границу автомобили известных бизнесменов.

Украинские пограничники задержали на границе нардепа и одного из президентов ФК "Динамо" Григория Суркиса. Он пытался вторично уехать из Украины с начала полномасштабного вторжения России.

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