Впрочем, правительство Швеции готово продолжать переговоры о передаче самолетов в перспективе. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему было принято решение о временном отказе от "Грипенов".

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Целесообразен ли был отказ от самолетов Gripen

Швеция готова в будущем передать Украине истребители Gripen. Собственно, ранее этот процесс уже начался, однако его временно приостановили. В министерстве обороны Швеции объяснили, что Стокгольм ранее приостановил поставку самолетов Киеву, потому что Украина пришла к выводу, что иметь одновременно две системы истребителей – и F-16, и Gripen – слишком трудно.

Речь идет не просто о получении самолетов, но и о длительном обучении пилотов.

С точки зрения целесообразности – однозначно лучше иметь один истребитель. Почему выбрали именно F-16? Потому что он может выполнять как минимум 4 функции: истребителя, перехватчика, бомбардировщика и штурмовика. Это 4 в 1. Пилотов лучше учить на один самолет, рассчитывая, что летный состав будет выполнять боевые задачи на этом самолете годами,

– объяснил Роман Свитан.

Кроме того, для новых самолетов необходима подготовка инженерно-технического состава, отбор будущих пилотов, обучение курсантов и тому подобное. То есть процесс освоения новых истребителей – это очень долгий и сложный процесс.

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"Если у нашего командования есть уверенность в том, что мы в конце концов получим 200 самолетов, то принято правильное решение. Никакие другие самолеты нам тогда не будут нужны, в том числе и советские. Но если нет уверенности, что мы получим 200 самолетов или точно известно, что у нас будет недостаточное количество самолетов на первом этапе, тогда, пожалуй, стоит принять предложение шведов – Gripen нам точно не помешают", – отметил летчик-инструктор.

Конечно, получение еще одного вида истребителей потребует больших затрат, придется искать больше летчиков. Впрочем, на Gripen летать легче, чем на тех же F-16.

Обратите внимание! Ранее президент Украины Владимир Зеленский настаивал на начале обучения пилотов на истребителях Gripen. Впрочем, именно в правительстве Швеции назвали это решение нецелесообразным, ведь оно усложнит переход Воздушных сил на новые самолеты, то есть F-16.

Однако добавим, что взамен правительство Швеции решило предоставить Украине самолеты ASC 890. Они могут проводить радиоэлектронную разведку и предоставлять целеуказания истребителям F-16 или другим системам вооружения, которые могут бить по российским наземным, воздушным и морским целям.