Втім уряд Швеції готовий продовжувати перемовини про передачу літаків у перспективі. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт у розмові з 24 Каналом, чому було ухвалене рішення про тимчасову відмову від "Ґріпенів".

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Чи доцільною була відмова від літаків Gripen

Швеція готова у майбутньому передати Україні винищувачі Gripen. Власне, раніше цей процес уже почався, однак його тимчасово призупинили. У міністерстві оборони Швеції пояснили, що Стокгольм раніше призупинив поставку літаків Києву, бо Україна дійшла до висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто важко.

Мовиться не просто про отримання літаків, але й про тривале навчання пілотів.

З погляду доцільності – однозначно краще мати один винищувач. Чому обрали саме F-16? Бо він може виконувати щонайменше 4 функції: винищувача, перехоплювача, бомбардувальника та штурмовика. Це 4 в 1. Пілотів краще вчити на один літак, розраховуючи, що льотний склад виконуватиме бойові завдання на цьому літаку роками,

– пояснив Роман Світан.

Крім того, для нових літаків необхідна підготовка інженерно-технічного складу, відбір майбутніх пілотів, навчання курсантів тощо. Тобто процес освоєння нових винищувачів – це дуже довгий та складний процес.

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"Якщо у нашого командування є впевненість у тому, що ми врешті-решт отримаємо 200 літаків, то ухвалене правильне рішення. Жодні інші літаки нам тоді не будуть потрібним, зокрема й радянські. Але якщо немає певності, що ми отримаємо 200 літаків або точно відомо, що у нас буде недостатня кількість літаків на першому етапі, тоді, мабуть, варто прийняти пропозицію шведів – Gripen нам точно не завадять", – наголосив льотчик-інструктор.

Звісно, отримання ще одного виду винищувачів потребуватиме більших витрат, доведеться шукати більше льотчиків. Втім на Gripen літати легше, ніж на тих же F-16.

Зверніть увагу! Раніше президент України Володимир Зеленський наполягав на початку навчання пілотів на винищувачах Gripen. Втім саме в уряді Швеції назвали це рішення недоцільним, адже воно ускладнить перехід Повітряних сил на нові літаки, тобто F-16. Однак додамо, що натомість уряд Швеції вирішив надати Україні літаки ASC 890.

Вони можуть проводити радіоелектронну розвідку та надавати цілевказання винищувачам F-16 або іншим системам озброєння, які можуть бити по російських наземних, повітряних та морських цілях.