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      Карантин для денег: как гривну защищают от коронавируса

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      Наличные – опасность передачи вирусов и микробов. Особую опасность они несут во время пандемии. Как и чем НБУ обрабатывает деньги, чтобы обеззаразить их и насколько безопасны купюры после этих процедур – в материале сайта 24 канала.

      Выдержка для банкнот

      Всемирная организация здравоохранения распространение Covid-19 уже назвала пандемией. Количество больных и умерших в мире растет крайне быстро. Чтобы уберечься от вируса врачи советуют часто мыть руки и следить за личной гигиеной. Однако деньги помыть невозможно, собственно как и провести их дезинфекцию в домашних условиях. Именно поэтому Нацбанк будет отправлять гривны на "карантин".

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      Экономист, координатор экспертной платформы НБУ Андрей Блинов отмечает, что еще 11 марта, до принятия противоэпидемических мероприятий, было принято решение отправлять наличные на карантин или отлеживание. Речь идет о купюрах, которые вынимаются из обращения и попадают в центральное хранилище. Принцип работы таков: граждане сдают в банки деньги или они инкассируются через торговые площадки и поступают в офисы банков, затем привозятся на сортировку в центральное хранилище НБУ. Ранее буквально сразу происходила сортировка, в частности, с помощью ручного труда. Далее определялись поврежденные банкноты, которые уже теряют признаки платежеспособности, тоесть очень изношенные, их отсеивали и они подлежали уничтожению. Остальные паковались сразу в новые пачки и отправлялись обратно – по мере запроса от экономики и коммерческих банков.


      Деньги могут переносить много инфекций / Фото 24 канала

      Сейчас брикеты или пеллеты денег, сложенные на поддоны, привозятся и сохраняются на территории хранилища в специальных комнатах без доступа к ним людей. Конечно, их выгружают работники, одетые в специальные костюмы и маски. НБУ решил, что ради профилактики в течение 14 дней эти деньги должны отлежаться в хранилище.

      Все эти меры предпринимаются для перестрахования. Тем более, все это легко сделать, ведь в хранилище НБУ наличных есть с определенным запасом. Ни в коем случае речь не идет об эмиссии, ведь уже напечатано определенное количество денежных знаков,
      – отмечает Андрей Блинов.

      Как объясняет экономист, главное – количество денежных знаков в экономике. Из-за таких действий больше их не становится: в хранилище завозят поддон с двумя миллионами гривен и выдают эту сумму, но другими банкнотами.

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      Соответственно, это не меняет предложение денег. Это не является эмиссией и не является радикальными вещами, связанными исключительно с банковским делом и монитарной политикой. Речь идет о дополнительном элементе стерилизации денег и мерах против коронавируса.

      Обеззараживание купюр

      Андрей Блинов рассказывает, что после завершения 14-дневного "карантина" деньги традиционно сортируются.

      Насколько мне известно, НБУ увеличил количество автоматизированных операций, чтобы как можно меньше людей принимали в них участие. В любом случае люди всегда работают в перчатках, масках и другой защитной одежде,
      – отмечает Блинов.

      Как уберечься от коронавируса, смотрите здесь:

      Опять же, банкноты, которые идут на уничтожение, направляются в специальную машину. Нормальные банкноты, которые должны вернуться в оборот, упаковываются специальной термоусадочной пленкой, пропускаются через аппарат с температурой до 160С. Считается, что при таких температурах в течение нескольких минут вирус убивается. Конечно, во время пропуска через различные традиционные банковские комплексы, в частности, ультрафиолетовые и некоторые другие (НБУ проверяет, не фальшивы ли эти банкноты), деньги дополнительно обрабатываются. Речь идет о вещах, которые связаны непосредственно с банковской безопасностью, но фактически это помогает и обеззаразить их. Впоследствии деньги возвращаются к соответствующему коммерческому банку.

      В то же время в НБУ рекомендуют периодически дезинфицировать платежные и дисконтные карты, мобильные устройства, ручки, чтобы обезопасить себя от распространения Covid-19.

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      А в пресс-службе НБУ предлагают меры, которые помогут обезопасить себя во время операций с наличными. В частности, после использования банкнот и монет тщательно мойте руки и не касайтесь лица. Прежде всего в НБУ рекомендуют использовать безналичные расчеты и мобильные платежи.


      Как не заразиться коронавирусом / Графика 24 канала

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Публикации Статьи Деньги НБУ
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