Карантин для грошей: як гривню захищають від коронавірусу

Готівка – небезпека передачі вірусів та мікробів. Особливу небезпеку вона несе під час пандемії. Як і чим НБУ обробляє гроші аби знезаразити їх та наскільки безпечні купюри після цих процедур, – в матеріалі сайту 24 каналу.

Витримка для банкнот

Всесвітня організація охорони здоров’я поширення Covid-19 вже назвала пандемією. Кількість хворих та померлих у світі зростає вкрай швидко. Аби вберегтись від вірусу лікарі радять часто мити руки та слідкувати за особистою гігієною. Проте гроші помити неможливо власне як і провести їх дезінфекцію в домашніх умовах. Саме тому Нацбанк відправлятиме гривні на "карантин".

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Економіст, координатор експертної платформи НБУ Андрій Блінов зауважує, що ще 11 березня, до ухвалення протиепідемічних заходів, було прийняте рішення відправляти готівку на карантин чи відлежування. Йдеться про купюри, які виймаються з обігу і потрапляють до центрального сховища. Принцип роботи такий: громадяни здають в банки гроші чи вони інкасуються через торгівельні площадки і надходять в офіси банків, потім привозяться на сортування до центрального сховища НБУ. Раніше буквально одразу відбувалось сортування, зокрема, за допомогою ручної праці. Далі визначались пошкоджені банкноти, які вже втрачають ознаки платоспроможності тобто дуже зношені, їх відсіювали і вони підлягали знищенню. Решта пакувалась одразу в нові пачки та відправлялась назад – по мірі запиту від економіки та комерційних банків.



Гроші можуть переносити чимало інфекцій / Фото 24 каналу

Зараз брикети чи пелети грошей, які складені на піддони, привозяться та зберагіються на території сховища в спеціальних кімнатах без доступу до них людей. Звісно, їх вивантажують працівники, які вдягнені в спеціальні костюми та маски. НБУ вирішив, що заради профілактики протягом 14 днів ці гроші мають відлежались у сховищі.

Всі ці заходи робляться задля перестрахування. Тим паче все це легко зробити, адже в сховищі НБУ готівки є з певним запасом. В жодному випадку не йдеться про емісію, адже вже надрукована певна кількість грошових знаків,

– наголошує Андрій Блінов.

Як пояснює економіст, головне – кількість грошових знаків у економіці. Через такі дії більше їх не стає: у сховище завозять піддон з двома мільйонам гривень і видають цю суму, але іншими банкнотами.

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Відповідно, це не змінює пропозицію грошей. Це не є емісією і не є радикальними речами, пов’язаними винятково з банківською справою і монітарною політикою. Йдеться про додатковий елемент стерилізації грошей і захід проти коронавірусу.

Знезараження купюр

Андрій Блінов розповідає, що після завершення 14-денного "карантину" гроші традиційно сортуються.

Наскільки мені відомо НБУ збільшив кількість автоматизованих операцій аби якомога менше людей брали в них участь. В будь-якому разі люди завжди працюють в печатках, масках та іншому захисному одязі,

– зазначає Блінов.

Як вберегтись від коронавірусу, дивіться тут:

Знову ж банкноти, що йдуть на знищення, направляються у спеціальну машину. Нормальні банкноти, які мають повернутись в обіг упаковуються спеціальною термоусадковою плівкою, пропускаються через апарат з температурою до 160С. Вважається, що при таких температурах протягом кількох хвилин вірус убивається. Звісно, під час пропуску через різні традиційні банківські комплекси, зокрема, ультрафіолетові та деякі інші (НБУ перевіряє чи не є фальшивими ці банкнот), гроші додатково обробляються. Йдеться про речі, які пов’язані безпосередньо з банківською безпекою, але фактично це допомагає й знезаразити їх. Згодом гроші повертаються до відповідного комерційного банку.

Водночас, у НБУ рекомендують періодично дезінфікувати платіжні та дисконтні картки, мобільні пристрої, ручки аби убезпечити себе від поширення Covid-19.

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А в пресслужбі НБУ пропонують заходи, які допоможуть убезпечити себе під час операцій з готівкою. Зокрема, після використання банкнот та монет ретельно мити руки і не торкатись обличчя. Насамперед в НБУ рекомендують використовувати безготівкові розрахунки та мобільні платежі.



Як не заразитись коронавірусом / Графіка 24 каналу