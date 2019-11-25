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      Гривна установила рекорд по укреплению

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      Гривна рекордно окрепла относительно доллара / ukr.lb.ua

      Гривна рекордно укрепилась относительно доллара. Национальный банк Украины на 26 ноября установил официальный курс доллара к гривне на уровне 24,05 гривен. Последний раз на таком низком уровне доллар был в январе 2016 года.

      Такую информацию опубликовали на сайте Нацбанка.

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      Курс доллара за один день снизился на 11 копеек. А с начала 2019 года – на более чем 4 гривны. А это на более чем 14 процентов.

      Обратите внимание! Гривна начала укрепление еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

      Чем объясняют укрепление гривни в Нацбанке:

      • ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;
      • высоким урожаем зерновых;
      • низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

      валюта гривня долар курс нбу
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      4459
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Гривна НБУ Курсы валют
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