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      Гривня встановила рекорд зі зміцнення

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      Гривня рекордно зміцніла відносно долара / ukr.lb.ua

      Гривня рекордно зміцнилася відносно долара. Національний банк України на 26 листопада встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 24,05 гривень. Востаннє на такому низькому рівні долар був у січні 2016 року.

      Таку інформацію опублікували на сайті Нацбанку.

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      Курс долара за один день знизився на 11 копійок. А від початку 2019 року – на більш ніж 4 гривні. А це на понад 14 відсотків.

      Зверніть увагу! Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні декілька років опустився нижче 25 гривень за долар.

      Чим пояснюють зміцнення гривні у Нацбанку:

      • зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;
      • високим врожаєм зернових;
      • низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.

      валюта гривня долар курс нбу
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України НБУ Долар-Гривня Гривня Курси валют
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