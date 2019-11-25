Гривня встановила рекорд зі зміцнення

Гривня рекордно зміцнилася відносно долара. Національний банк України на 26 листопада встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 24,05 гривень. Востаннє на такому низькому рівні долар був у січні 2016 року.

Таку інформацію опублікували на сайті Нацбанку.

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Курс долара за один день знизився на 11 копійок. А від початку 2019 року – на більш ніж 4 гривні. А це на понад 14 відсотків.

Зверніть увагу! Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні декілька років опустився нижче 25 гривень за долар.

Чим пояснюють зміцнення гривні у Нацбанку:

зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;

високим врожаєм зернових;

низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу