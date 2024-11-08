Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Украинского гидрометеорологического центра.

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Ситуация с воздухом в Украине

Якобы высокая концентрация аэрозолей означает, что переносится облако загрязненного воздуха и пыль. Но опытные метеорологи сразу проанализировали, какой именно это аэрозоль. И это ничто иное, как капельки воды. Вот это да! Так, зависшие в воздухе капельки воды спутники "видят" так, как и пыль,

– объясняют синоптики.

По данным Укргидрометцентра, эти капельки воды являются ни чем иным как атмосферной влажностью, которая сейчас довольно высокая в Украине, поэтому когда она достигает 100% это означает, что воздух больше не может содержать влагу в виде пара и она конденсируется в капельки и образуется дымка и туман, которые ухудшают видимость.

Отмечается, что туман с высокой заблаговременностью прогнозировался в ночные и утренние часы в западных областях страны. Он также наблюдается на территории Польши. Поэтому никакого трансграничного переноса пыли нет, это перенос влажного воздуха и образования дымки и туманов.

Почему в Киеве ухудшилось качество воздуха

Причиной специалисты называют такие же синоптические условия, которые и привели к образованию дымки на Киевщине – воздух прижат высоким давлением антициклона к земле, в нем накапливаются мелкие капельки воды, почти полностью отсутствует перемешивание воздуха вблизи поверхности,

Поэтому, по словам синоптиков, любые выбросы в городе остаются у земли и накапливаются. Прежде всего – это выбросы транспорта, что повысили локально концентрации диоксида азота. Четко прослеживается на спутниковых снимках Sentinel.

Показатели воздуха в Украине / Фото Укргидрометцентра

Это стандартные сезонные процессы, когда начинается период туманов. Поэтому основное - напоминаем водителям западных областей ближайшей ночью и утром быть особенно осторожным и внимательным на дороге во время ухудшения видимости вызванной туманами,

– добавляют в Укргидрометцентре.

Напомним, КГГА сообщала, что в Киеве фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц, то есть пыли, в воздухе. Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха называли трансграничное влияние, переноса пыли с территории Европы.