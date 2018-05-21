"Грязный и вонючий министр": украинская телеведущая опозорилась в эфире

Телеведущая 35-го канала Николаева, читая в прямом эфире текст с суфлера, случайно назвала министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна "грязным и вонючим".

Видео с курьезным инцидентом ведущей опубликовал Александр Волков на своей странице в Facebook.

Читайте также: Румынская ведущая забавно сконфузилась, показав в эфире обнаженные ягодицы

Грязный и вонючий министр инфраструктуры Владимир Омельян во время рабочего визита в Николаев раскритиковал состояние николаевского железнодорожного вокзала,

– сказала она в эфире.

Вероятно, слова "грязный и вонючий" были названием сюжета, однако ведущая не сделала паузы и поэтому телезрители восприняли их как оскорбление министра.