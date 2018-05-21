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"Грязный и вонючий министр": украинская телеведущая опозорилась в эфире

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Телеведущая из Николаева оконфузилась в прямом эфире
Телеведущая из Николаева оконфузилась в прямом эфире / Скрин из видео

Телеведущая 35-го канала Николаева, читая в прямом эфире текст с суфлера, случайно назвала министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна "грязным и вонючим".

Видео с курьезным инцидентом ведущей опубликовал Александр Волков на своей странице в Facebook.

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Грязный и вонючий министр инфраструктуры Владимир Омельян во время рабочего визита в Николаев раскритиковал состояние николаевского железнодорожного вокзала,
– сказала она в эфире.

Вероятно, слова "грязный и вонючий" были названием сюжета, однако ведущая не сделала паузы и поэтому телезрители восприняли их как оскорбление министра.

 

Теги: Новости Украины Владимир Омелян Курьезные новости журналисты Новости Николаева
Источник: 24 Канал
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