"Брудний і смердючий міністр": українська телеведуча осоромилася в ефірі

Телеведуча 35-го каналу Миколаєва, читаючи в прямому ефірі текст з суфлера, випадково назвала міністра інфраструктури України Володимира Омеляна "брудним і смердючим".

Відео з курйозним інцидентом ведучої опублікував Олександр Волков на своїй сторінці у Facebook.

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Брудний і смердючий міністр інфраструктури Володимир Омелян під час робочого візиту до Миколаєва розкритикував стан миколаївського залізничного вокзалу,

– сказала вона в ефірі.

Ймовірно, слова "брудний і смердючий" були назвою сюжету, однак ведуча не зробила паузи і тому телеглядачі сприйняли їх як образу міністра.