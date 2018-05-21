"Брудний і смердючий міністр": українська телеведуча осоромилася в ефірі
Телеведуча 35-го каналу Миколаєва, читаючи в прямому ефірі текст з суфлера, випадково назвала міністра інфраструктури України Володимира Омеляна "брудним і смердючим".
Відео з курйозним інцидентом ведучої опублікував Олександр Волков на своїй сторінці у Facebook.
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Брудний і смердючий міністр інфраструктури Володимир Омелян під час робочого візиту до Миколаєва розкритикував стан миколаївського залізничного вокзалу,
– сказала вона в ефірі.
Ймовірно, слова "брудний і смердючий" були назвою сюжету, однак ведуча не зробила паузи і тому телеглядачі сприйняли їх як образу міністра.
Джерело: 24 Канал
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