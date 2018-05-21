11:50
21 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
19°C 7°C
  • вівторок
    22°C 10°C
  • середа
    25°C 12°C
  • четвер
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Брудний і смердючий міністр": українська телеведуча осоромилася в ефірі

978 Читать новость на русском
Телеведуча з Миколаєва оконфузилась у прямому ефірі
Телеведуча з Миколаєва оконфузилась у прямому ефірі / Скрін з відео

Телеведуча 35-го каналу Миколаєва, читаючи в прямому ефірі текст з суфлера, випадково назвала міністра інфраструктури України Володимира Омеляна "брудним і смердючим".

Відео з курйозним інцидентом ведучої опублікував Олександр Волков на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Румунська ведуча кумедно сконфузилась, показавши в ефірі оголені сідниці

Брудний і смердючий міністр інфраструктури Володимир Омелян під час робочого візиту до Миколаєва розкритикував стан миколаївського залізничного вокзалу,
– сказала вона в ефірі.

Ймовірно, слова "брудний і смердючий" були назвою сюжету, однак ведуча не зробила паузи і тому телеглядачі сприйняли їх як образу міністра.

 

Теги: Новини України Курйозні новини Володимир Омелян журналісти Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук