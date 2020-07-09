Гробы, венки, угрозы: под поселком, где живет Смолий, неизвестные устроили протест
В поселок, где живет уже бывший глава НБУ Яков Смолий привезли гробы и погребальные венки. Неизвестные организаторы акции надписями на плакатах угрожают Смолию "судом и тюрьмой". В НБУ отреагировали с юмором: мол, гробы под домом – неплохой показатель качественной работы главы Нацбанка.
Пресс-служба НБУ в фейсбуке написала, что к дому бывшего главного банкира Украины Якова Смолия принесли "десять с плюсом похоронных венков, гробы, плакаты с обвинениями во всех смертных грехах и что-то вроде угроз".
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Соответствующее фото опубликовал в твиттере сам Смолий. На фото видно гробы, венки и плакаты с надписями "Смолия ждут суд и тюрьма", "Смолий лоббирует российский бизнес" и "Путь коррупции – в одну сторону".
Это, как пишут в НБУ, якобы была акция против политики и должностных лиц Национального банка Украины, которую организовали неизвестные вечером 8 июля на въезде в поселок, где проживает уже бывший глава НБУ Яков Смолий. Уволившийся, напомним, по собственному желанию и аргументировавший свой поступок "систематическим политическим давлением".
Пресс-служба НБУ шутит в фейсбуке: мол, Национальный банк имеет современную систему оценки работы своих сотрудников по ключевым показателям эффективности (KPI), но, возможно, новому главе НБУ стоит быть готовым к тому, что важнейшим KPI будут гробы под домом – если он будет выполнять свою работу эффективно.
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Предполагают в НБУ и то, что акция могла быть предназначена и для нового потенциального главы Нацбанка – "чтобы тот был послушным".