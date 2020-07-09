До селища, де мешкає вже колишній голова НБУ Яків Смолій привезли труни та похоронні вінки. Невідомі організатори акції написами на плакатах погрожують Смолію "судом та в'язницею". У НБУ відреагували з гумором: мовляв, труни під будинком – непоганий показник якісної роботи голови Нацбанку.

Пресслужба НБУ у фейсбуці написала, що до будинку колишнього головного банкіра України Якова Смолія принесли "десять з плюсом похоронних вінків, труни, плакати зі звинуваченнями у всіх смертних гріхах та щось на кшталт погроз".

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Відповідне фото опублікував у твіттері й сам Смолій. На фото видно труни, вінки та плакати з написами "Смолія чекають суд та вʼязниця", "Смолій лобіює російський бізнес" та "Шлях корупції – в один бік".

08.07.2020



Українське надвечір‘я.

Без коментарів.



Once upon an evening in Ukraine.

No comments. pic.twitter.com/kFTWxFWNGL — Yakiv Smolii (@YSmolii) July 8, 2020

Це, як пишуть у НБУ, була начебто акція проти політики та посадовців Національного банку України, яку організували невідомі увечері 8 липня на в'їзді до селища, у якому мешкає вже колишній очільник НБУ Яків Смолій. Який звільнився, нагадаємо, за власним бажанням та аргументував свій вчинок "систематичним політичним тиском".

Пресслужба НБУ жартує у фейсбуці: мовляв, Національний банк має сучасну систему оцінки роботи своїх співробітників за ключовими показниками ефективності (KPI), але, можливо, новому голові НБУ варто бути готовим до того, що найважливішим KPI будуть труни під будинком – якщо він буде виконувати свою роботу ефективно.

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Припускають у НБУ й те, що акція могла бути призначеною й для нового потенційного очільника Нацбанку – "щоб був слухняним".

Смолій не є очільником НБУ з 3 липня 2020, коли Верховна Рада проголосувала за його відставку. Наразі тимчасово виконує обов'язки голови Нацбанку заступниця Смолія – Рожкова.