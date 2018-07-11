Гройсман дал рекомендации министрам относительно контактов с Россией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что все министерства должны согласовывать свои контакты, в том числе переписку с российской стороной, с Министерством иностранных дел Украины.

Такое заявление глава Кабмина сделал во время заседания ведомства.

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"Не мы на них напали, а они на нас. Все подобные вещи провокационных запросов и т.д., должны координировать с Министерством иностранных дел и действовать исключительно в пределах тех директив и мандатов, которые предоставило правительство", – отметил премьер.

К слову, ранее украинские СМИ утверждали, что министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик обращался к руководству российской корпорации "Росатом" с предложением провести встречу для налаживания сотрудничества.