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Гройсман дав рекомендації міністрам щодо контактів з Росією

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Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / 24 канал

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що усі міністерства мають погоджувати свої контакти, зокрема листування з російською стороною, з Міністерством закордонних справ України.

Таку заяву очільник Кабміну зробив під час засідання відомства.

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"Не ми на них напали, а вони на нас. Всі такі речі провокативних запитів і так далі, маєте координувати з Міністерством закордонних справ та діяти виключно у межах тих директив та мандатів, які надав уряд", – зазначив прем’єр.

До слова, раніше українські ЗМІ стверджували, що Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик звертався до керівництва російської корпорації "Росатом" з пропозицією провести зустріч задля налагодження співпраці.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини політики Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 канал
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