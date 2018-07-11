Гройсман дав рекомендації міністрам щодо контактів з Росією

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що усі міністерства мають погоджувати свої контакти, зокрема листування з російською стороною, з Міністерством закордонних справ України.

Таку заяву очільник Кабміну зробив під час засідання відомства.

Читайте також: Усі подробиці: хто та чому із нардепів літає до Москви

"Не ми на них напали, а вони на нас. Всі такі речі провокативних запитів і так далі, маєте координувати з Міністерством закордонних справ та діяти виключно у межах тих директив та мандатів, які надав уряд", – зазначив прем’єр.

До слова, раніше українські ЗМІ стверджували, що Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик звертався до керівництва російської корпорації "Росатом" з пропозицією провести зустріч задля налагодження співпраці.