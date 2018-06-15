Гройсман едет проверять дороги на Тернопольщину

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу, 15 июня, посетит с рабочей поездкой Тернопольскую область.

Об этом информирует "Укринформ".

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Глава правительства встретится с аграриями во время всеукраинского Дня поля и сада, который состоится в одном из крупнейших в области сельхозпредприятий "Бучачагрохлебпром".

"В этот же день Владимира Гройсмана будут ждать на открытии второй очереди производства ООО "СЕ Борднетце-Украина", – сообщили в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации.