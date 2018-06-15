Гройсман едет проверять дороги на Тернопольщину
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу, 15 июня, посетит с рабочей поездкой Тернопольскую область.
Об этом информирует "Укринформ".
Читайте также: Гройсман заявил, что против него готовят провокации его же подчиненные
Глава правительства встретится с аграриями во время всеукраинского Дня поля и сада, который состоится в одном из крупнейших в области сельхозпредприятий "Бучачагрохлебпром".
"В этот же день Владимира Гройсмана будут ждать на открытии второй очереди производства ООО "СЕ Борднетце-Украина", – сообщили в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Россия привела Черноморский флот в полную боевую готовность из-за опасения действий Украины,–СМИсегодня, 08:57
-
Главные новости 14 июня: открытие ЧМ-2018, ДТП с нардепом и годовщина сбития Ил-76сегодня, 08:00
-
Почему переговоры Волкера и Суркова могут не возобновиться: версия политологасегодня, 07:01
Комментарии