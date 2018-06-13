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22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Гройсман заявил, что против него готовят провокации его же подчиненные

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Владимир Гройсман
Владимир Гройсман / Фото из свободных источников

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отдельные правоохранители готовят против него и правительства провокации.

Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров 13 июня.

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Он связывает это с принятием в прошлом году закона "маски-шоу стоп". По его словам, закон работает лишь в отдельных регионах и только на 20-30%.

Я просил бы, чтобы меня персонально услышали сегодня. Все те, кто крышуют нелегальный бизнес, все те, кто крышуют нелегальную контрабанду, нелегальный доступ товаров на украинские рынки. Я подчеркиваю, что они сегодня носят погоны и являются действующими работниками правоохранительной системы,
– заявил Гройсман.

По его словам, правоохранители обязаны в первую очередь наполнять государственную казну и служить государству, а не "премьеру или кому-то другому".

"Я знаю, что вы обсуждаете мои слова, мои позиции по этому поводу и мою непреклонность. Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и чиновников", – добавил премьер.

Отметим, в ноябре прошлого года был принят правительственный законопроект "Маски-шоу стоп". Через месяц после принятия закона, Правительство отменило мораторий на проверки бизнеса, тем самым предоставив государственным органам зеленый свет на выбивание денег с предпринимателей.

Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман Министерство внутренних дел
Источник: 24 Канал
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