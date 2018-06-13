Гройсман заявив, що проти нього готують провокації його ж підлеглі

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що окремі правоохоронці готують проти нього та уряду провокації.

Про це він заявив під час засідання Кабінету міністрів 13 червня.

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Він пов'язує це з ухваленням минулого року закону "маски-шоу стоп". За його словами, закон працює лише в окремих регіонах і лише на 20-30%.

Я просив би, щоб мене персонально почули сьогодні. Всі ті, хто кришують нелегальний бізнес, всі ті, хто кришують нелегальну контрабанду, нелегальний доступ товарів на українські ринки. Я наголошую, що вони носять сьогодні погони і є чинними працівниками правоохоронної системи,

– заявив Гройсман.

За його словами правоохоронці зобов'язані у першу чергу наповнювати державну скарбницю і служити державі, а не "прем'єру чи комусь іншому".

"Я знаю, що ви обговорюєте мої слова, мої позиції з цього приводу і мою непохитність. Я знаю, що ви готуєте провокації проти прем'єр-міністра, уряду і урядовців", – додав прем'єр.

Зазначимо, у листопаді минулого року був прийнятий урядовий законопроект "Маски-шоу стоп". Через місяць після прийняття закону, Уряд скасував мораторій на перевірки бізнесу, тим самим надавши державним органам зелене світло на вибивання грошей із підприємців.