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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Гройсман їде перевіряти дороги на Тернопільщину

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Володимир Гройсман їде на Тернопільщину
Володимир Гройсман їде на Тернопільщину / 3mv.ru

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у п’ятницю, 15 червня, відвідає з робочою поїздкою Тернопільську область.

Про це інформує "Укрінформ".

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Глава уряду зустрінеться з аграріями під час всеукраїнського Дня поля і саду, що відбудеться в одному із найбільших в області агропідприємств "Бучачагрохлібпром".

"Цього ж дня Володимира Гройсмана чекатимуть на відкритті другої черги виробництва ТзОВ "СЕ Борднетце-Україна", – повідомили в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації.

 
Теги: Новини України Тернопільська область Володимир Гройсман Дороги
Джерело: 24 Канал
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