Гройсман їде перевіряти дороги на Тернопільщину
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у п’ятницю, 15 червня, відвідає з робочою поїздкою Тернопільську область.
Про це інформує "Укрінформ".
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Глава уряду зустрінеться з аграріями під час всеукраїнського Дня поля і саду, що відбудеться в одному із найбільших в області агропідприємств "Бучачагрохлібпром".
"Цього ж дня Володимира Гройсмана чекатимуть на відкритті другої черги виробництва ТзОВ "СЕ Борднетце-Україна", – повідомили в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації.
Джерело: 24 Канал
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