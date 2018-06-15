Гройсман їде перевіряти дороги на Тернопільщину

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у п’ятницю, 15 червня, відвідає з робочою поїздкою Тернопільську область.

Про це інформує "Укрінформ".

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Глава уряду зустрінеться з аграріями під час всеукраїнського Дня поля і саду, що відбудеться в одному із найбільших в області агропідприємств "Бучачагрохлібпром".

"Цього ж дня Володимира Гройсмана чекатимуть на відкритті другої черги виробництва ТзОВ "СЕ Борднетце-Україна", – повідомили в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації.