Гройсман хочет "решать все": что означает увольнение министра финансов Данилюка

Министра финансов Александра Данилюка уволили с руки премьер-министра Владимира Гройсмана. Эксперты говорят, Гройсман с Данилюком поссорились из-за разногласий во взглядах как должна происходить реформа Государственной фискальной службы. А также каким должен быть бюджет Украины в 2019 году.

254 голосами парламент отправил в отставку министра финансов Украины Александра Данилюка. Фактически сделали это руками депутатов от "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". А устранили Данилюка из-за личного конфликта с Владимиром Гройсманом, который разгорелся две недели назад.

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"Когда я прилетел в Брюссель вести чрезвычайно важные переговоры, меня ждало письмо министра финансов для меня не понятное и, на мой взгляд, не адекватное", – прокомментировал Гройсман.

Накануне визита Гройсмана в Брюссель, Данилюк "подложил настоящую свинью" премьеру. Отправил письмо послам стран "Большой семерки", обвинив в нем Гройсмана в умышленном затягивании с назначением нового председателя Государственной фискальной службы. Мол, исполняющий обязанности ГФС Мирослав Продан лоялен к премьеру. Поэтому фактически Гройсман, а не Данилюк руководит налоговой.

У них (Гройсмана и Данилюка – 24 канал) разное видение того, как проводить налоговую реформу, как реформировать ГФС, как вводить налог на выведеный капитал, как проводить реформирование НДС и вводить реестр налоговых накладных,

– отметил экономист, главный редактор FinClub Вячеслав Садовничый.

Кроме того, Гройсман вот уже два года блокирует попытки Данилюка самостоятельно выбрать себе заместителя на вакантную должность. Якобы премьер и Петр Порошенко рекомендуют министру финансов взять в свою команду человека, которого избрал соратник президент Украины – Игорь Кононенко.

И именно это дискредитирует нас в глазах всего мира и делает нас слабее. С момента назначения министром я постоянно слышу, что я являюсь защитником интересов западных организаций. Нет, я защищаю интересы украинцев,

– подчеркнул экс-министр финансов Александр Данилюк.

Ситуация пока же обострилась, ведь Минфин в процессе формирования проекта бюджета страны на 2019 год, который будет избирательным. Поэтому речь зашла о политических амбициях Порошенко и Гройсмана.

"На сегодняшний день все мажоритарщики уже не ориентируются на Петра Алексеевича. Они ориентируются на Гройсмана, потому что деньги в Гройсмана. И он плевать хотел, что думают в АП о деньгах. А Гройсману нужна поддержка мажоритарщиков в будущем", – считает заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак.

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Как утверждает сам Данилюк, премьер давил на него, чтобы Министерство финансов выделило средства на поддержку регионов. За эти деньги депутаты-мажоритарщики будут бороться за голоса электората – проще говоря, раздавать "гречку".

Кто такой Данилюк? Это человек, который контролирует поток денег, которые входят в бюджет и выходят из него. Поэтому когда Гройсман предлагает ту или иную идею, это означает, что нужно советоваться с Данилюком. Это не в стиле Гройсмана. Гройсман хочет "решать все",

– сказал член комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Луценко.

Эксперты убеждены, этот конфликт будет иметь продолжение за пределами Украины. Ведь такие вещи сильно бьют по репутации Украины, которая должна бороться за внимание инвесторов.

Министр финансов был тем человеком, который коммуницировал с западным миром. Без преувеличения можно сказать, что Минфин был тем министерством, в отличие от других, которое не стыдно было показывать нашим партнерам,

– отметил финансовый аналитики Dragon Capital Сергей Фурса.

Именно Данилюк последние два года вел переговоры с кредиторами, в частности МВФ. Поэтому выделение очередного транша теперь под вопросом.

На вакантную должность уже назначена Первый заместитель министра Оксана Маркарова, но только как исполняющая обязанности. То есть Минфин пока остается без министра, а значит и без ответственного за бюджет лица.