Гройсман хоче "рішать всьо": що означає звільнення міністра фінансів Данилюка

Міністра фінансів Олександра Данилюка звільнили з руки прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Експерти кажуть, Гройсман з Данилюком посварилися через розбіжності у поглядах як має відбуватися реформа Державної фіскальної служби. А також яким має бути бюджет України у 2019 році.

254-ма голосами парламент відправив у відставку міністра фінансів України Олександра Данилюка. Фактично зробили це руками депутатів від "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту". А усунули Данилюка через особистий конфлікт з Володимиром Гройсманом, який розгорівся два тижні тому.

Читайте також: Звільнення Данилюка – це велика капость від депутатів, – фінансовий аналітик

"Коли я прилетів до Брюсселю вести надзвичайно важливі перемовини, мене чекав лист міністра фінансів для мене не зрозумілий і, на мій погляд, не адекватний", – прокоментував Гройсман.

Напредодні візиту Гройсмана до Брюселю, Данилюк "підклав справжню свиню" прем'єру. Відправив лист послам країн "Великої сімки", звинувативши у ньому Гройсмана у навмисному зволіканні із призначенням нового голови Державної фіскальної служби. Мовляв, виконувач обов'язків ДФС Мирослав Продан є лояльним до прем'єра. Тож фактично Гройсман, а не Данилюк керує податковою.

У них (Гройсмана і Данилюка – 24 канал) різне бачення того, як проводити податкову реформу, як реформувати ДФС, як запроваджувати податок на виведений капітал, як проводити реформування ПДВ та запроваджувати реєстр податкових накладних,

– зазначив економіст, головний редактор FinClub В'ячеслав Садовничий.

Окрім того, Гройсман ось уже два роки блокує спроби Данилюка самостійно обрати собі заступника на вакантну посаду. Начебто прем'єр та Петро Порошенко рекомендують міністру фінансів взяти у свою команду людину, яку обрав соратник президент України – Ігоря Кононенка.

І саме це дискредитує нас в очах всього світу і робить нас слабшими. З моменту призначення міністром я постійно чую, що я є захисником інтересів західних організацій. Ні, я захищаю інтереси українців,

– підкреслив екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

Ситуація наразі ж загострилася, адже Мінфін у процесі формування проекту бюджету країни на 2019 рік, який буде виборчим. Тож мова зайшла про політичні амбіції Порошенка і Гройсмана.

"На сьогоднішній день усі мажоритарники вже не орієнтуються на Петра Олексійовича. Вони орієнтуються на Гройсмана, тому що гроші у Гройсмана. І він плювати хотів, що думають в АП про гроші. А Гройсману потрібна підтримка мажоритарників у майбутньому", – вважає заступник голови комітету ВРУ з питань запобігання і протидії корупції Віктор Чумак.

Читайте також: МВФ зреагував на відставку міністра фінансів Данилюка

Як стверджує сам Данилюк, прем'єр тиснув на нього, аби Міністерство фінансів виділило кошти на підтримку регіонів. За ці гроші депутати-мажоритарники боротимуться за голоси електорату – простіше кажучи, роздаватимуть "гречку".

Хто такий Данилюк? Це людина, яка контролює потік грошей, які входять у бюджет і які виходять із нього. Тому коли Гройсман пропонує ту чи іншу ідею, це означає, що потрібно радитися із Данилюком. Це не в стилі Гройсмана. Гройсман хоче "рішать всьо",

– сказав член комітету ВРУ з питань запобігання і протидії корупції Ігор Луценко.

Експерти переконані, цей конфлікт матиме продовження за межами України. Адже такі речі сильно б'ють по репутації України, яка має боротися за увагу інвесторів.

Міністр фінансів був тією особою, яка комунікувала із західним світом. Без перебільшення можна сказати, що Мінфін був тим міністерством, на відміну від інших, яке не соромно було показувати нашим партнерам,

– зауважив фінансовий аналітики Dragon Capital Сергій Фурса.

Саме Данилюк останні два роки вів переговори із кредиторами, зокрема МВФ. Тож виділення чергового траншу тепер під питанням.

На вакантну посаду вже призначили першу заступницю міністра Оксану Маркарову, але лише як виконувачку обов'язків. Тобто Мінфін поки лишається без міністра, а отже і без відповідальної за бюджет особи.