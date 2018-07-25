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Гройсман явный преступник, который подделал диплом о высшем образовании, – депутат

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Владимир Гройсман
Владимир Гройсман / vgolos.com.ua

Народный депутат Украины Виталий Куприй заявил, что в этом деле точка не поставлена. А то, что сказали в Генпрокуратуре – это чистой воды фальсификация.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.

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Как отметил депутат, он подробно ознакомился с биографией Владимира Гройсмана. "Я начал смотреть информацию о его образовании из любопытства. И оказалось, что его первое образование было получено через 7 лет после окончания школы и только один год – с 2002 по 2003 годы", – сказал Куприй.

В своей биографии Гройсман отметил МАУП. Только он не знал, как правильно называется его факультет, поэтому написал юриспруденция. В 2017 году я написал заявление в прокуратуру, поскольку я считаю, что это фальсификация, так как за один год получить высшее юридическое образование – невозможно,
– заявил депутат.

"Прокуратура открыла уголовное производство, но они меня даже не допросили и закрыли это дело. Позже я узнал, что в материалах дела пусто. Уже на второй раз открытия дела меня допросили, но только о моем высшем образовании. А в суде я увидел, что в Гройсмана нет ни зачетных книжек, ни курсовых работ, ничего. Только свидетельства некоторых лиц, что он там учился", – прокомментировал Куприй.

По его словам, в ГПУ просто не хотят, чтобы все увидели, что материалы дела пустые, а "Гройсман явный преступник. Он подделал диплом о высшем образовании, он не имеет права быть премьером и должен понести за это наказание", – добавил нардеп.

Напомним, что в марте Генпрокуратура открыла производство по возможной фальсификации диплома премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Теги: ГПУ Виталий Куприй Образование Владимир Гройсман Новости Украины
Источник: 24 канал
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