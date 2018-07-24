Гройсман опроверг информацию о неподлинности его диплома

Глава правительства Владимир Гройсман прокомментировал сообщения о закрытии дела Генпрокуратуры Украины относительно якобы неподлинности его диплома.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Отметим, что в марте Генпрокуратура открыла производство относительно возможной фальсификации диплома премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

24 июля в ГПУ сообщили, что дело закрыто, Гройсман диплом не подделывал.

Конечно не подделывал. Потому что диплом настоящий и честный. Да, я учился заочно, потому что, как и многие, рано создал семью и должен был ее обеспечивать, поэтому и параллельно работал

– заявил премьер-министр.

И добавил: "А тем, кто хотел меня дискредитировать с помощью фейков, скажу лишь одно – своей никчемной ложью вы уважения не заслужите!".

К слову, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отдельные правоохранители готовят против него и правительства провокации. "Я знаю, что вы обсуждаете мои слова, мои позиции по этому поводу и мою непреклонность", – добавил премьер.