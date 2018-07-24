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Гройсман спростував інформацію про несправжність його диплома

249 Читать новость на русском
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / Фото з вільних джерел

Глава уряду Володимир Гройсман прокоментував повідомлення про закриття справи Генпрокуратури України щодо нібито несправжності його диплома.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначимо, що в березні Генпрокуратура відкрила провадження щодо можливої фальсифікації диплому прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

24 липня у ГПУ повідомили, що справу закрито, Гройсман диплом не підробляв.

Звісно не підробляв. Тому що диплом справжній і чесний. Так, я навчався заочно, бо, як і багато хто, рано створив сім'ю і мав її забезпечувати, тому і паралельно працював,
– заявив прем'єр-міністр.

І додав: "А тим, хто хотів мене дискредитувати за допомогою фейків, скажу лише одне – своєю нікчемною брехнею ви поваги не здобудете!".

До слова, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що окремі правоохоронці готують проти нього та уряду провокації. "Я знаю, що ви обговорюєте мої слова, мої позиції з цього приводу і мою непохитність", – додав прем'єр. 

Теги: Новини України Новини політики Освіта Володимир Гройсман ГПУ
Джерело: 24 канал
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