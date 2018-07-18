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Українські дипломи про вищу освіту за останні роки значно девальвували, – економіст

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Українські дипломи девальвували
Українські дипломи девальвували / Освітній портал

В Україні люди часто працюють на посадах, де їхня освіта їм не потрібна. Про це в інтерв’ю 24 каналу заявила доцент Київської школи економіки, консультант Світового банку та Міжнародної організації праці Ольга Купець.

За її словами, знецінення дипломів про вищу освіту в Україні відбулось через надмірну кількість навчальних закладів, недостатність коштів у розрахунку на одного студента, викладачів, які не завжди мотивовані – через все це якість освіти виходить досить низька.

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"З іншого боку, економіка розвивається таким чином, що з боку попиту також виникають проблеми. Тобто немає достатньої кількості робочих місць, де потрібні були б люди з вищою освітою. Виходить, що люди працюють на посадах, де їхня освіта їм не потрібна", – сказала економіст.

Я проводила дослідження, і за різними методами і даними виходить, що понад 30% людей з дипломами про вищу освіту працюють на посадах, де не потрібна вища освіта, а серед когорти до 30 років частка таких осіб доходить до 40%. Виходить, що витрати на цю освіту, чи то з державного бюджету, чи з кишень батьків, були витратами в повітря, бо люди не працюють не те що за фахом, а навіть не за рівнем освіти,
– додала Купець.

Вона наголосила, що українцям потрібно змінювати ставлення до вищої освіти і усвідомлення, що не на всіх робочих місцях потрібна вища освіта. "Зараз, коли стали більш жорсткими умови прийняття до вищих навчальних закладів, багато молоді відмовляється від вищої освіти. Вони просто ідуть працювати туди, де є робочі місця… Заповнюють ту нішу, яка є вільною на ринку праці, заробляють гроші і навіть не думають про навчання у ВНЗ. Вони проходять через систему профтехосвіти і перед ними відкривається чималий спектр посад", – сказала вона.

Більше читайте у повній версії інтерв’ю: Чому не варто економити на відпустках і гнатися за вищою освітою: поради від економіста

 

Теги: Новини України Новини політики Гроші Освіта Ринок праці
Джерело: 24 канал
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