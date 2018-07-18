Украинские дипломы о высшем образовании за последние годы сильно девальвировали, – экономист

В Украине люди часто работают на должностях, где их образование им не нужно. Об этом в интервью 24 каналу заявила доцент Киевской школы экономики, консультант Всемирного банка и Международной организации труда Ольга Купец.

По ее словам, обесценивание дипломов о высшем образовании в Украине произошло из-за чрезмерного количества учебных заведений, недостаточности средств в расчете на одного студента, преподавателей, которые не всегда мотивированы – поэтому качество образования получается довольно низкое.

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"С другой стороны, экономика развивается таким образом, что со стороны спроса также возникают проблемы. То есть нет достаточного количества рабочих мест, где нужны были бы люди с высшим образованием. Получается, что люди работают на должностях, где их образование им не нужно", – сказала экономист.

Я проводила исследования, и по разным методам и данным получается, что более 30% людей с дипломами о высшем образовании работают на должностях, где не требуется высшее образование, а среди людей до 30 лет доля таких лиц доходит до 40%. Получается, что затраты на это образование, будь то из государственного бюджета, из карманов родителей, были расходами в воздух, потому что люди не работают не то что по специальности, а даже не по уровню образования,

– добавила Купец.

Она подчеркнула, что украинцам нужно менять отношение к высшему образованию и осознание, что не на всех рабочих местах требуется высшее образование. "Сейчас, когда стали более жесткими условия приема в высшие учебные заведения, много молодежи отказывается от высшего образования. Они просто идут работать туда, где есть рабочие места... Заполняют ту нишу, которая свободна на рынке труда, зарабатывают деньги и даже не думают об учебе в вузах. Они проходят через систему профтехобразования и перед ними открывается большой спектр должностей", – сказала она.

Больше читайте в полной версии интервью: Экономист: Не на всех рабочих местах требуется высшее образование