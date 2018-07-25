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Гройсман явний злочинець, який підробив диплом про вищу освіту, – депутат

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Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / vgolos.com.ua

Народний депутат України Віталій Купрій заявив, що в цій справі крапка не поставлена. А те, що сказали в Генпрокуратурі – це чистої води фальсифікація.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Як зазначив депутат, він детально ознайомився з біографією Володимира Гройсмана. "Я почав дивитися інформацію про його освіту з цікавості. І виявилося, що його перша освіта була отримана через 7 років після закінчення школи і лише один рік – з 2002 по 2003 роки", – сказав Купрій.

У своїй біографії Гройсман зазначив МАУП. Тільки він не знав, як правильно називається його факультет, тому написав юриспруденція. У 2017 році я написав заяву до прокуратури, оскільки я вважаю, що це фальсифікація, так як за один рік отримати вищу юридичну освіту – неможливо,
– заявив депутат.

"Прокуратура відкрила кримінальне провадження, але вони мене навіть не допитали і закрили цю справу. Пізніше я дізнався, що в матеріалах справи пусто. Вже на другий раз відкриття справи мене допитали, але лише про мою вищу освіту. А в суді я побачив, що у Гройсмана немає ні залікових книжок, ні курсових робіт, нічого. Лише свідчення деяких осіб, що він там вчився", – прокоментував Купрій.

За його словами, у ГПУ просто не хочуть, щоб всі побачили, що матеріали справи пусті, а "Гройсман явний злочинець. Він підробив диплом про вищу освіту, він не має права бути прем’єром і має понести за це покарання", – додав нардеп.

Нагадаємо, що в березні Генпрокуратура відкрила провадження щодо можливої фальсифікації диплому прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Теги: Новини України Володимир Гройсман Освіта Віталій Купрій ГПУ
Джерело: 24 канал
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