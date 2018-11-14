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      Гройсман обещает увольнять мэров за срыв отопительного сезона

      64 Читати новину українською
      Владимир Гройсман
      Владимир Гройсман / Фото из открытых источников

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует отставки некоторых мэров за срыв отопительного сезона. Об этом он заявил на заседании правительства.

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      Гройсман отметил, что в последние дни правительство круглосуточно занималось вопросом отопления, и удалось разблокировать подачу тепла во все проблемные города, кроме Смелы.

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      При этом он назвал "безответственными и недопустимыми" действия отдельных мэров украинских городов, где до сих пор есть проблемы с поставкой тепла в дома граждан.

      Сколько раз я говорю: так ли трудно подготовить с апреля систему ТКЭ? Уже полномочия дали, закачали 17 млрд кубов газа, приняли закон о реструктуризации долгов, приняли решение о начале сезона еще в октябре. Но дотянули до последнего... Зачем такие люди избираются в мэры, если не могут сделать элементарные вещи?",
      – отметил премьер.

      Он отметил, что готов применить механизм обращения в парламент об отстранении от работы мэров, которые не начали отопительный сезон в своих городах. "Я буду обращаться к парламенту, чтобы отстранить таких управленцев от должностей", – сказал Гройсман.

      Напомним, ранее сообщалось, что полмиллиона украинцев до сих пор остаются без тепла. Больницы отапливают электрообогревателями и проводят только экстренные операции в Смеле, школы не работают в Кривом Роге, Херсон также мерзнет. А все из-за того, что чиновники не смогли вовремя договориться с "Нафтогазом" о долгах, которые имеют города.

      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины отопительный сезон Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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