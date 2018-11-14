Гройсман обіцяє звільняти мерів за зрив опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює відставки деяких мерів за зрив опалювального сезону. Про це він заявив на засіданні уряду.

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Гройсман зазначив, що в останні дні уряд цілодобово займався питанням опалення, і вдалося розблокувати подачу тепла до всіх проблемних міст, крім Сміли.

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При цьому він назвав "безвідповідальними і неприпустимими" дії окремих мерів українських міст, де до цього часу є проблеми з постачанням тепла в домівки громадян.

Скільки раз я говорю: чи так важко підготувати з квітня систему ТКЕ? Вже повноваження дали, закачали 17 млрд кубів газу, схвалили закон про реструктуризацію боргів, ухвалили рішення про початок сезону ще в жовтні. Але дотягнули до останнього… Навіщо такі люди обираються в мери, якщо не можуть зробити елементарні речі?",

– зазначив прем’єр.

Він наголосив, що готовий застосувати механізм звернення до Парламенту щодо відсторонення від роботи мерів, які не розпочали опалювальний сезон у своїх містах. "Я буду звертатися до парламенту, щоб відсторонити таких управлінців від посад", – сказав Гройсман.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що півмільйона українців досі залишаються без тепла. Лікарні опалюють електрообігрівачами та проводять лише екстрені операції у Смілі, школи не працюють у Кривому Розі, Херсон також мерзне. А все через те, що чиновники не змогли вчасно домовитися з "Нафтогазом" про борги, які мають міста.