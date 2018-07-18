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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Гройсман поручил "Укрзализныце" делать фотофиксацию вагонов с лесом

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Владимир Гройсман
Владимир Гройсман / Фото из соцсетей

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение Госаудитслужбе, ГФС, Госгеокадастру и Национальной полиции начать тщательные проверки хозяйственной деятельности всех лесхозов страны на предмет незаконной вырубки леса. А "Укрзализныце" делать фотофиксацию всех вагонов с лесом.

Об этом он заявил на заседании правительства в среду, 18 июля.

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Гройсман сообщил, что за последние недели почти 1000 вагонов с лесом вышли за пределы Украины.

Я подписал обращение к генпрокурору с имеющейся информацией о таких правонарушениях, уголовных преступлениях,
– сказал он.

Также он добавил, что правительство обратится к иностранным партнерам из Евросоюза, чтобы узнать объемы вывезенного за границу леса-кругляка.

В свою очередь Владимир Гройсман поручил "Укрзализныце" делать фото всех вагонов с лесом.

Премьер-министр сказал, что обратится к общественности, чтобы та помогала мониторить ситуацию на пунктах пропуска.

Напомним, на днях Earthsight в своем докладе заявил, что из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира и больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых.

Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Укрзализниця контрабанда Экология
Источник: 24 Канал
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