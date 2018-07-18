Гройсман доручив "Укрзалізниці" робити фотофіксацію вагонів з лісом

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дав доручення Держаудитслужбі, ДФС, Держгеокадастру і Національній поліції розпочати ретельні перевірки господарської діяльності усіх лісгоспів країни на предмет незаконної вирубки лісу. А "Укрзалзниці" робити фотофіксацію усіх вагонів з лісом.

Про це він заявив на засіданні уряду у середу, 18 липня.

Читайте також: Гройсман погрожує задіяти Збройні сили для боротьби з контрабандою

Гройсман повідомив, що за останні тижні майже 1000 вагонів з лісом вийшли за межі України.

Я підписав звернення до генпрокурора з наявною інформацію про такі правопорушення, кримінальні злочини,

– сказав він.

Підписав звернення до Генпрокурора з наявною інформацією про контрабанду лісу. Державна аудитслужба, ДФС, Нацполіція, Держгеокадастр почнуть ретельні перевірки господарської діяльності усіх лісгоспів країни з конкретними даними про накладні. Хто їх підписував, відвантажував. pic.twitter.com/labyNCY4hC — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 18 июля 2018 г.

Також, він додав, що уряд звернеться до іноземних партнерів з Євросоюзу, щоб дізнатися обсяги вивезеного за кордон лісу-кругляка.

Буде звернення до партнерів з ЄС про надання доступу до інформації, який ліс заїжджав на територію ЄС. І побачимо, що звідси виїжджали – дрова, а туди заїжджав – ліс-кругляк. #УкраїнаБезКонтрабанди — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 18 июля 2018 г.

В свою чергу Володимир Гройсман доручив "Укрзалізниці" робити фото усіх вагонів з лісом.

#КонтрабандаЛісу. Дав доручення "Укрзалізниці", щоб робили фотофіксацію вивозу лісу. Фото всіх вагонів онлайн будуть направляти у Нацполіцію і в ДФС. Всі порушення будуть зафіксовані. #УкраїнаБезКонтрабанди — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 18 июля 2018 г.

Прем'єр-міністр сказав, що звернеться до громадськості, аби та допомоглам оніторити ситуацію на пунктах пропуску.