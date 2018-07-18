Гройсман доручив "Укрзалізниці" робити фотофіксацію вагонів з лісом
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дав доручення Держаудитслужбі, ДФС, Держгеокадастру і Національній поліції розпочати ретельні перевірки господарської діяльності усіх лісгоспів країни на предмет незаконної вирубки лісу. А "Укрзалзниці" робити фотофіксацію усіх вагонів з лісом.
Про це він заявив на засіданні уряду у середу, 18 липня.
Гройсман повідомив, що за останні тижні майже 1000 вагонів з лісом вийшли за межі України.
Я підписав звернення до генпрокурора з наявною інформацію про такі правопорушення, кримінальні злочини,
– сказав він.
Також, він додав, що уряд звернеться до іноземних партнерів з Євросоюзу, щоб дізнатися обсяги вивезеного за кордон лісу-кругляка.
В свою чергу Володимир Гройсман доручив "Укрзалізниці" робити фото усіх вагонів з лісом.
Прем'єр-міністр сказав, що звернеться до громадськості, аби та допомоглам оніторити ситуацію на пунктах пропуску.
Нагадаємо, днями Earthsight у своїй доповіді заявило, що з України до країн ЄС імпортується більше незаконної деревини, ніж з будь-якої іншої країни світу і більше, аніж із країн Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії, разом узятих.