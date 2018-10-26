Гройсман посоветовал уволиться руководителям "Укрпочты"

Это недопустимо — не доносить пенсии пенсионерам. Если менеджмент "Укрпочты" не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция, я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

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С таким заявлением выступил премьер, комментируя информацию о возможности закрытия нескольких тысяч отделений “Укрпочты”, что заметно осложнит доставку не только корреспонденции, но и пенсий.

Мы назначали менеджмент на конкурсных началах не для того, чтобы они брали в заложники всех, особенно пенсионеров. А для того, чтобы находили правильные рыночные механизмы, выполняли социальную функцию и делали компанию богаче,

– отметил Гройсман.

Премьер-министр добавил, что недавно в "Укрпочте" был назначен независимый наблюдательный совет. И правительство планирует обратиться к нему с просьбой дать оценку ситуации.

"Я понимаю, есть проблемы. Но я подчеркиваю: мы нанимали управленцев, чтобы они эти проблемы решали, а не создавали новых", – отметил Глава Правительства.

Напомним, Игорь Смелянский официально возглавил "Укрпочту" в начале августа. До этого он в течение более двух лет был исполняющим обязанности гендиректора государственной компании.