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      Гройсман порадив звільнитись керівникам "Укрпошти"

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      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман / rbc.ua

      Це неприпустимо — не доносити пенсії пенсіонерам. Якщо менеджмент "Укрпошти" не розуміє важливості соціальної функції компанії, і це буде їхня незмінна позиція, я б радив їм всім зібратися, написати заяви і перейти на іншу роботу.

      Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України. 

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      З такою заявою виступив прем'єр коментуючи інформацію про можливість закриття кількох тисяч відділень “Укрпошти”, що помітно ускладнить доставку не тільки кореспонденції, а й пенсій.

      Ми призначали менеджмент на конкурсних засадах не для того, аби вони брали в заручники всіх, особливо пенсіонерів. А для того, щоб знаходили правильні ринкові механізм, виконували соціальну функцію і робили компанію багатшою,
      – зазначив Гройсман.

      Прем’єр-міністр додав, що нещодавно в "Укрпошті" було призначено незалежну наглядову раду. І уряд планує звернутися до неї з проханням дати оцінку ситуації.

      "Я розумію, є проблеми. Але я наголошую: ми наймали управлінців, аби вони ці проблеми вирішували, а не створювали нових" – наголосив Глава Уряду.

      Нагадаємо, Ігор Смілянський офіційно очолив "Укрпошту" на початку серпня. До цього він упродовж понад двох років був виконувачем обов’язків гендиректора державної компанії.

      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман Пенсіонери
      Джерело: 24 Канал
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