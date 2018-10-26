Гройсман порадив звільнитись керівникам "Укрпошти"
Це неприпустимо — не доносити пенсії пенсіонерам. Якщо менеджмент "Укрпошти" не розуміє важливості соціальної функції компанії, і це буде їхня незмінна позиція, я б радив їм всім зібратися, написати заяви і перейти на іншу роботу.
Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України.
Читайте також: Скільки мільйонів заробив очільник "Укрпошти" у 2017 році
З такою заявою виступив прем'єр коментуючи інформацію про можливість закриття кількох тисяч відділень “Укрпошти”, що помітно ускладнить доставку не тільки кореспонденції, а й пенсій.
Ми призначали менеджмент на конкурсних засадах не для того, аби вони брали в заручники всіх, особливо пенсіонерів. А для того, щоб знаходили правильні ринкові механізм, виконували соціальну функцію і робили компанію багатшою,
– зазначив Гройсман.
Прем’єр-міністр додав, що нещодавно в "Укрпошті" було призначено незалежну наглядову раду. І уряд планує звернутися до неї з проханням дати оцінку ситуації.
"Я розумію, є проблеми. Але я наголошую: ми наймали управлінців, аби вони ці проблеми вирішували, а не створювали нових" – наголосив Глава Уряду.
Нагадаємо, Ігор Смілянський офіційно очолив "Укрпошту" на початку серпня. До цього він упродовж понад двох років був виконувачем обов’язків гендиректора державної компанії.