"Укрпошта" офіційно отримала гендиректора
Ігор Смілянський офіційно призначений генеральним директором "Укрпошти". До цього він понад два роки був виконувачем обов’язків гендиректора.
Відповідний контракт 17 серпня зі Смілянським підписав міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Читайте також: "Укрпошта" випустила марку із зображенням Кузьми "Скрябіна"
Ще 4 липня Кабмін погодився з пропозицією Мінінфраструктури призначити гендиректором "Укрпошти" Ігоря Смілянського.
Згідно зі схваленим протокольним рішенням, відомство впродовж місяця мало підписати з очільником "Укрпошти" новий контракт, оскільки термін попереднього закінчився 2 липня.
12 липня з'явилась інформація, що Ігор Смілянський написав заяву про відставку і озвучив умови, на яких готовий продовжити керівництво держкомпанією.
Серед умов укладення нового контракту, які він озвучив – можливість формування власної команди, ринкові зарплати, політична незалежність, можливість реалізації "шокових" реформ, підтримана урядом стратегія розвитку компанії.
17 серпня також стало відомо, що з 31 серпня у відставку з посади першого заступника гендиректора з фінансових питань "Укрпошти" йде Олександр Чернявський. Виконувати його обов'язки буде теперішній директор департаменту економіки Максим Палій, який працює в компанії з лютого 2017 року.