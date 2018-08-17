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"Укрпошта" офіційно отримала гендиректора

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Ігор Смілянський офіційно став гендиректором "Укрпошти"
Ігор Смілянський офіційно став гендиректором "Укрпошти" / Facebook

Ігор Смілянський офіційно призначений генеральним директором "Укрпошти". До цього він понад два роки був виконувачем обов’язків гендиректора.

Відповідний контракт 17 серпня зі Смілянським підписав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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Ще 4 липня Кабмін погодився з пропозицією Мінінфраструктури призначити гендиректором "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Згідно зі схваленим протокольним рішенням, відомство впродовж місяця мало підписати з очільником "Укрпошти" новий контракт, оскільки термін попереднього закінчився 2 липня.

12 липня з'явилась інформація, що Ігор Смілянський написав заяву про відставку і озвучив умови, на яких готовий продовжити керівництво держкомпанією.

Серед умов укладення нового контракту, які він озвучив – можливість формування власної команди, ринкові зарплати, політична незалежність, можливість реалізації "шокових" реформ, підтримана урядом стратегія розвитку компанії.

17 серпня також стало відомо, що з 31 серпня у відставку з посади першого заступника гендиректора з фінансових питань "Укрпошти" йде Олександр Чернявський. Виконувати його обов'язки буде теперішній директор департаменту економіки Максим Палій, який працює в компанії з лютого 2017 року.

Теги: Новини політики Новини України
Джерело: 24 Канал
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