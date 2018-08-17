"Укрпочта" официально получила гендиректора

Игорь Смелянский официально назначен генеральным директором "Укрпочты". До этого он два года был исполняющим обязанности гендиректора.

Соответствующий контракт 17 августа со Смелянским подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Читайте также: "Укрпочта" выпустила марку с изображением Кузьмы "Скрябина"

Еще 4 июля Кабмин согласился с предложением Мининфраструктуры назначить гендиректором "Укрпочты" Игоря Смелянского.

Согласно принятым протокольным решением, ведомство в течение месяца должно подписать с руководителем "Укрпочты" новый контракт, поскольку срок предыдущего истек 2 июля.

12 июля появилась информация, что Игорь Смелянский написал заявление об отставке и озвучил условия, на которых готов продолжить руководство госкомпанией.

Среди условий заключения нового контракта, которые он озвучил – возможность формирования собственной команды, рыночные зарплаты, политическая независимость, возможность реализации "шоковых" реформ, поддержанная правительством стратегия развития компании.

17 августа также стало известно, что с 31 августа в отставку с должности первого заместителя гендиректора по финансовым вопросам "Укрпочты" идет Александр Чернявский. Исполнять его обязанности будет нынешний директор департамента экономики Максим Палий, который работает в компании с февраля 2017 года.