"Укрпочта" официально получила гендиректора
Игорь Смелянский официально назначен генеральным директором "Укрпочты". До этого он два года был исполняющим обязанности гендиректора.
Соответствующий контракт 17 августа со Смелянским подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
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Еще 4 июля Кабмин согласился с предложением Мининфраструктуры назначить гендиректором "Укрпочты" Игоря Смелянского.
Согласно принятым протокольным решением, ведомство в течение месяца должно подписать с руководителем "Укрпочты" новый контракт, поскольку срок предыдущего истек 2 июля.
12 июля появилась информация, что Игорь Смелянский написал заявление об отставке и озвучил условия, на которых готов продолжить руководство госкомпанией.
Среди условий заключения нового контракта, которые он озвучил – возможность формирования собственной команды, рыночные зарплаты, политическая независимость, возможность реализации "шоковых" реформ, поддержанная правительством стратегия развития компании.
17 августа также стало известно, что с 31 августа в отставку с должности первого заместителя гендиректора по финансовым вопросам "Укрпочты" идет Александр Чернявский. Исполнять его обязанности будет нынешний директор департамента экономики Максим Палий, который работает в компании с февраля 2017 года.