Гройсман пришел на съезд "Народного фронта": фото, видео с места события

2 февраля в Киеве начался съезд политической партии "Народный фронт", где обсудят, в частности, участие их кандидата на президентских выборах.

Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала.

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На съезде присутствуют народные депутаты, представители министерства, а также, как всегда, есть большое количество людей в военной форме.



Военные пришли на съезд "Народного фронта"



Выступление Арсения Яценюка

Кроме этого, в зале присутствует действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Во время своего выступления он отметил, что все достижения его Правительства были заложены деятельностью Арсения Яценюка. Такую же мысль высказывал в своем выступлении и лидер "Народного фронта".



Владимир Гройсман и Арсений Яценюк



Гройсман на съезде "Народного фронта"

Что известно о выборах Президента Украины 2019 года? ЦИК уже зарегистрировала 28 претендентов на пост главы государства. Это наибольшее количество кандидатов в президенты за время независимости Украины. Однако их может быть еще больше, так как срок для подачи заявлений истекает в понедельник, 4 февраля. Выборы состоятся 31 марта, а официальные результаты сообщат до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля.

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Выборы президента Украины 2019: главные даты