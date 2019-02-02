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      Гройсман прийшов на з'їзд "Народного фронту": фото, відео з місця події

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      2 лютого у Києві розпочався з'їзд політичної партії "Народний фронт", де обговорять, зокрема, участь їхнього кандидата на президентських виборах.

      Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу. 

      Читайте також: ЦВК не зареєструвала комуніста Симоненка кандидатом у президенти

      На з'їзді присутні народні депутати, представники міністерст, а також, як завжди, є велика кількість людей у військовій формі.

      яценюк
      Військові прийшли на з'їзд "Народного фронту"

      арсеній яценюк
      Виступ Арсенія Яценюка

      Крім цього, у залі присутній чинний прем'єр-міністр України Володимр Гройсман. Під час свого виступу він наголосив на тому, що усі досягнення його Уряду були закладені діяльністю Арсенія Яценюка. Таку ж думку висловлював у своєму виступі і лідер "Народного фронту".

      гройсман
      Володимир Гройсман та Арсеній Яценюк

      гройсман
      Гройсман на з'їзді "Народного фронту"

      Що відомо про вибори Президента України 2019 року? ЦВК вже зареєструвала 28 претендентів на пост глави держави. Це найбільша кількість кандидатів у президенти за часи незалежності України. Однак їх може бути ще більше, адже термін для подання заяв спливає у понеділок, 4 лютого. Вибори відбудуться 31 березня, а офіційні результати повідомлять до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.

      вибори 2019\

      Вибори президента України 2019: головні дати

      Теги: Володимир Гройсман Верховна Рада Народний фронт ЦВК Новини України Арсеній Яценюк Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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