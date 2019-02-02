Гройсман прийшов на з'їзд "Народного фронту": фото, відео з місця події

2 лютого у Києві розпочався з'їзд політичної партії "Народний фронт", де обговорять, зокрема, участь їхнього кандидата на президентських виборах.

Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу.

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На з'їзді присутні народні депутати, представники міністерст, а також, як завжди, є велика кількість людей у військовій формі.



Військові прийшли на з'їзд "Народного фронту"



Виступ Арсенія Яценюка

Крім цього, у залі присутній чинний прем'єр-міністр України Володимр Гройсман. Під час свого виступу він наголосив на тому, що усі досягнення його Уряду були закладені діяльністю Арсенія Яценюка. Таку ж думку висловлював у своєму виступі і лідер "Народного фронту".



Володимир Гройсман та Арсеній Яценюк



Гройсман на з'їзді "Народного фронту"

Що відомо про вибори Президента України 2019 року? ЦВК вже зареєструвала 28 претендентів на пост глави держави. Це найбільша кількість кандидатів у президенти за часи незалежності України. Однак їх може бути ще більше, адже термін для подання заяв спливає у понеділок, 4 лютого. Вибори відбудуться 31 березня, а офіційні результати повідомлять до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.

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Вибори президента України 2019: головні дати