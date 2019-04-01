Гройсман прокомментировал высокую явку избирателей

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что первый тур выборов президента Украины "состоялся демократическим способом, когда каждый мог прийти и высказать свое мнение".

На своей странице в Facebook премьер отметил, что высокая явка избирателей показала, что украинцы пришли голосовать понимая, что построить будущее можно только общими силами.

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В то же время Гройсман призвал украинцев не разочаровываться в выборе, который они сделали.

Закончился первый тур выборов. Мы продемонстрировали всему миру, а главное себе, что Украина является демократической страной. Все имели возможность прийти и отдать свой голос – по зову сердца и ума. Каждый сделал то, что от него, как гражданина, зависит,

– сказал Гройсман.

Он также добавил, что впереди страну ждет второй тур. И очень важно, чтобы программы кандидатов были реалистичными, а выбор, который сделают украинцы, совпадал с их желаниями и взглядами.

Какой была явка на президентских выборах 31 марта:



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