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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Гройсман прокоментував високу явку виборців

      46 Читать новость на русском
      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман / 24 Канал

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що перший тур виборів президента України "відбувся у демократичний спосіб, коли кожен міг прийти і висловити свою думку".

      На своїй сторінці у Facebook прем'єр наголосив, що висока явка виборців показала, що українці прийшли голосувати розуміючи, що побудувати майбутнє можна лише спільними силами. 

      Читайте також: Вибори президента України 2019: перші офіційні результати

      Водночас Гройсман закликав українців не розчаровуватися у виборі, який вони зробили.

      Закінчився перший тур виборів. Ми продемонстрували усьому світу, а головне собі, що Україна є демократичною країною. Всі мали можливість прийти і віддати свій голос – за покликом серця і розуму. Кожен зробив те, що від нього, як громадянина, залежить,
      – сказав Гройсман.

      Він також додав, що попереду країну чекає другий тур. І дуже важливо, аби програми кандидатів були реалістичними, а вибір, який зроблять українці, збігався з їхніми бажаннями й поглядами.

      Якою була явка на президентських виборах 31 березня:

      Дивіться відео, як пройшли президентські вибори 2019


       

      blog_ava
      Вибори президента України 2019: скільки українців проголосували
      сьогодні
      33260
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Володимир Гройсман
      Джерело: 24 Канал
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