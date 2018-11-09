15:13
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину
      Вєсті.UA
      19:54, 8 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Гройсман прокомментировал заоблачные зарплаты руководителей "Укрпочты"

      224 Читати новину українською
      Владимир Гройсман
      Владимир Гройсман / www.kmu.gov.ua

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал работу государственной компании почтовой связи "Укрпочта", которой недавно был назначен независимый наблюдательный совет. Правительство планирует обратиться к ней с просьбой дать оценку ситуации относительно работы компании.

      Об этом сообщает  пресс-служба Кабинета Министров.

      Читайте также: Директор "Укрпочты" получает бешеную зарплату в то время, как почтальоны – тысячу гривен

      В своем заявлении премьер-министр сообщил, что обеспокоен ситуацией относительно закрытия отделений "Укрпочты" и отказом компании доставлять пенсии.

      Не доносить пенсии пенсионерам не допустимо. Я этого не допущу. Экономить пусть начинают с себя – своих заработных плат. Я хочу все-таки понять, сколько стоит в этот день доставка пенсии, потому что вместе с пенсией они доставляют и продукты питания, и прессу, и что-то другое, и за это тоже берут деньги,
      – отметил Гройсман.

      Также Гройсман сказал, что заоблачных заработных плат руководители "Укрпочты" больше не увидят. Сейчас контракты с руководителями уже подписан и он не может в них вмешиваться, однако после окончания срока сделок "в этой вакханалии с космическими заработными платами поставит точку".

      Напомним, что Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что за 2017 год заработал 3,9 миллиона гривен как заработную плату. По его словам, он не выступает против приватизации "Укрпочты".

      Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Деньги Пенсіонери
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Україно, повернись: мешканці "ДНР" зненавиділи "республіку"
      сегодня , 15:00 Україно, повернись: мешканці "ДНР" зненавиділи "республіку"
      Олексій Чибісов
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      7 ноября , 10:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Будівництво амбулаторій у селах: за якими схемами планують красти наші з вами гроші
      сегодня , 14:00 Будівництво амбулаторій у селах: за якими схемами планують красти наші з вами гроші
      Віталій Шабунін
      На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      сегодня , 13:05 На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      1 9018
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук