Гройсман прокомментировал заоблачные зарплаты руководителей "Укрпочты"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал работу государственной компании почтовой связи "Укрпочта", которой недавно был назначен независимый наблюдательный совет. Правительство планирует обратиться к ней с просьбой дать оценку ситуации относительно работы компании.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

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В своем заявлении премьер-министр сообщил, что обеспокоен ситуацией относительно закрытия отделений "Укрпочты" и отказом компании доставлять пенсии.

Не доносить пенсии пенсионерам не допустимо. Я этого не допущу. Экономить пусть начинают с себя – своих заработных плат. Я хочу все-таки понять, сколько стоит в этот день доставка пенсии, потому что вместе с пенсией они доставляют и продукты питания, и прессу, и что-то другое, и за это тоже берут деньги,

– отметил Гройсман.

Также Гройсман сказал, что заоблачных заработных плат руководители "Укрпочты" больше не увидят. Сейчас контракты с руководителями уже подписан и он не может в них вмешиваться, однако после окончания срока сделок "в этой вакханалии с космическими заработными платами поставит точку".

Напомним, что Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что за 2017 год заработал 3,9 миллиона гривен как заработную плату. По его словам, он не выступает против приватизации "Укрпочты".