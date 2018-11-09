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      Гройсман прокоментував захмарні зарплати керівників "Укрпошти"

      636 Читать новость на русском
      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман / www.kmu.gov.ua

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував роботу державної компанії поштового зв'язку "Укрпошта", якій нещодавно було призначено незалежну наглядову раду. Уряд планує звернутися до неї з проханням дати оцінку ситуації щодо роботи компанії.

      Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів.

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      У своїй заяві прем'єр-міністр повідомив, що стурбований ситуацією щодо закриття відділень "Укрпошти" та відмовою компанії доставляти пенсії.

      Не доносити пенсії пенсіонерам не припустимо. Я цього не допущу. Економити хай починають з себе – своїх заробітних плат. Я хочу все-таки зрозуміти, скільки коштує цього дня доставка пенсії, тому що разом з пенсією вони доставляють і продукти харчування, і пресу, і щось інше, і за це теж беруть гроші,
      – зазначив Гройсман.

      Також Гройсман сказав, що захмарних заробітних плат очільники "Укрпошти" більше не побачать. Наразі контракти з керівниками вже підписано і він не може в них втручатися, однак після закінчення терміну угод "в цій вакханалії з космічними заробітними платами поставить крапку".

      Нагадаємо, що Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що за 2017 рік заробив 3,9 мільйона гривень як заробітну плату. За його словами, він не виступає проти приватизації "Укрпошти".

      Теги: Новини України Володимир Гройсман Гроші Пенсіонери
      Джерело: 24 Канал
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