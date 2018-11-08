Директор "Укрпочты" получает бешеную зарплату в то время, как почтальоны – тысячу гривен

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский получает ежемесячно зарплату в размере 744 тысяч гривен. Однако это только оклад, помимо которого чиновник получает премиальные, отпускные и материальную помощь, что существенно увеличивает его заработок.

Об этом свидетельствует официальный ответ Министерства инфраструктуры на запрос журналистов, сообщает "Обозреватель".

В документе указано, что зарплата Смелянского состоит из должностного оклада в размере 744 600 гривен, рассчитанного в соответствии с постановлением правительства, надбавки за работу в условиях режимных ограничений в размере 15% от должностного оклада и премии в процентах при условии выполнения условий контракта.

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Информация от Мининфраструктуры о зарплате Смелянского

Отметим, что некоторые почтальоны "Укрпочты" получают зарплату в размере чуть больше 1 тысячи гривен.

Реакция Смелянского на информацию о размере его зарплаты не заставила себя ждать. Руководитель "Укрпочты" опубликовал в своем Facebook гневный комментарий.

Уважаемые (или не уважаемые) ботофермы, разгоняющие по поручению некоторых тему зарплат 2017 года в "Укрпочте", я все знаю и вижу. И даже знаю прейскурант, но я рад, что дал Вам возможность немного заработать,

– написал Смелянский.