Гройсман рассказал, как ему удалось "сузить круг для коррупции"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском рассказал о положительных изменениях в Украине, а также о выполнении положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Глава правительства отметил, что план реформ Кабинета Министров был и остается весьма амбициозным, а значительная часть этого плана уже воплощается в жизнь, передает пресс-центр Кабмина.

Читайте также: Как Гройсман пытался уговорить БПП согласиться на требования МВФ

Мы также обращаем внимание, что в борьбе с коррупцией уже осуществлены следующие системные шаги, как успешное внедрение электронной системы государственных закупок Prozorro, реформирован энергорынок, существенные изменения произошли в банковском секторе. Они значительно сузили поле для коррупции,

– отметил глава правительства.

Также Гройсман отметил, что сейчас нет никаких оснований считать, что Украина замедлила процесс реформ. Прогресс в реформах украинская власть собирается представить во время Копенгагенской конференции в июне.