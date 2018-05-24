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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Гройсман рассказал, как ему удалось "сузить круг для коррупции"

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Гройсман рассказал Туску об успехах Украины
Гройсман рассказал Туску об успехах Украины / ria.ru

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском рассказал о положительных изменениях в Украине, а также о выполнении положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Глава правительства отметил, что план реформ Кабинета Министров был и остается весьма амбициозным, а значительная часть этого плана уже воплощается в жизнь, передает пресс-центр Кабмина.

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Мы также обращаем внимание, что в борьбе с коррупцией уже осуществлены следующие системные шаги, как успешное внедрение электронной системы государственных закупок Prozorro, реформирован энергорынок, существенные изменения произошли в банковском секторе. Они значительно сузили поле для коррупции,
– отметил глава правительства.

Также Гройсман отметил, что сейчас нет никаких оснований считать, что Украина замедлила процесс реформ. Прогресс в реформах украинская власть собирается представить во время Копенгагенской конференции в июне.

 

Теги: Новости политики Новости Украины Коррупция Соглашение об ассоциации Дональд Туск Реформы Евроинтеграция Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман
Источник: 24 канал
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